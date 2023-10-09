بشرى سارة حول طرح 3 مشاريع سكنية جديدة في الفرسان بالرياض

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قررت الشركة الوطنية للإسكان NHC، فتح باب التسجيل اليوم لـ 3 مشاريع سكنية جديدة في ضاحية الفرسان شمال مدينة الرياض. اضافة اعلان

وذلك تباعًا لسلسلة الإطلاقات التي تمت في شهر سبتمبر، لتوفير خيارات سكنية نوعية وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.





370 ألف متر مساحة المشاريع الجديدة





خلق مجتمعات حيوية





أسلوب حياة صحي





مجتمعات سكنية متكاملة



وتمتد المشاريع الجديدة على مساحة إجمالية تقدر بـ 370 ألف متر مربع، موفرةً من خلالها أكثر من 1400 وحدة سكنية بتصاميم عصرية ذات جودة عالية ومساحات متنوعة تلبي كافة الاحتياجات.وتتميز ضاحية الفرسان باحتوائها على أكثر من 190 مرفقاً حيوياً، ومراكز تجارية ومسطحات بمساحات خضراء تتجاوز 6 ملايين م 2.وتسهم في أنسنة المدن وخلق مجتمعات حيوية توفّر كافة الاحتياجات وتضمن الوصول السهل والسريع للخدمات والمرافق عبر مسارات آمنة للمشاة والدراجات.وتضم الضاحية كل ما يسهم في تمكين الأسرة من العيش بمكانٍ متكامل من مستشفيات ومراكز صحية ومراكز تجارية وترفيهية ورياضية ومراكز مجتمعية.بالإضافة إلى المساجد والمدارس التعليمية، لتقدم أسلوب حياة صحي وحيوي يليق بتطلعات الأسرة السعودية ويحقق لهم الرفاهية والعيش الرغيد.ويمكن للمستفيدين تسجيل اهتمامهم إلكترونياً،وذلك من خلال زيارة الرابط التالي: https://nhc.sa/ar/alfursan.الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإسكان تعمل على تطوير ضاحية الفرسان بمساحة إجمالية تتخطى 35 مليون متر مربع، موفرة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة.وذلك في إطار عملها على استحداث ضواحي ومجتمعات سكنية متكاملة تعزز من جودة الحياة وتسهم في زيادة المعروض العقاري بالرياض بخيارات سكنية متنوعة.وتحرص على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030، برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.