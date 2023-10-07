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صحيفة تواصل الالكترونية

"الوطنية للإسكان" تستعرض حلولها الرقمية التي صنعت التحوّل في القطاع العقاري

المعرض التجاري الدولي للعقارات والاستثمار
المعرض التجاري الدولي للعقارات والاستثمار
أ أ
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شاركت الوطنية للإسكان NHC في المعرض التجاري الدولي للعقارات والاستثمار "EXPO REAL” الذي أُقيم بمدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة (4-6 أكتوبر 2023).اضافة اعلان

ويستضيف المعرض على مدى 25 عامًا، صنّاع العصنّاع العقارات
قارات من جميع أنحاء العالم، كما يوفر فرصًا للتواصل الفعّال مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا الشأن، حيث يعدّ من أكبر المعارض الدولية المختصة بالقطاع التجاري للعقارات والاستثمار في أوروبا.

واستعرضت "الوطنية للإسكان" -عبر جناحها الذي شاركت فيه مع شركائها في الهيئة العامة للعقار، والسجل العقاري- حلولها الرقمية والمنصات الحكومية التي تطورها وتشغلها.
وكذلك مشاريعها العقارية الكبرى، بوصفها قائدة التطوير في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية، كما شاركت في عدد من الاجتماعات مع الجهات الألمانية المعنية بالقطاع العقاري، لنقل تجربتها، والاستفادة من تجربتهم في هذا الإطار.

فعاليات وأنشطة
الجدير بالذكر أن برامج المعرض تتضمن عددًا من الفعاليات والأنشطة المتصلة بالسوق العقارية، والاتجاهات في الاستثمار العقاري، وحلول التمويل، وإدارة المرافق، والتنظيمات والتشريعات العقارية، وحلول البناء والتشييد، وغيرها.
كما يضم المعرض منتدى إكسبو ريل، وملتقى الابتكار، ومنتدى التخطيط والشراكات، ومنتدى المناقشة والتواصل، وملتقى التكنولوجيا.

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