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حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 75 كيلو جرامًا من المخدرات

القات المخدر - جازان - المخدرات
حرس الحدود
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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (75) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

التعاون مع الأمن

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

إحباط تهريب 17.1  كيلوجرامًا من مادة "الشبو"

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 7 مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية لترويجهم 17.1 كيلوجراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".
وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

وفي نجران، قبضت المديرية العامه لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.




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