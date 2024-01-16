حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 75 كيلو جرامًا من المخدرات

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (75) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
التعاون مع الأمنوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
إحباط تهريب 17.1 كيلوجرامًا من مادة "الشبو" قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 7 مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية لترويجهم 17.1 كيلوجراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".
وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.