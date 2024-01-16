حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 75 كيلو جرامًا من المخدرات

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (75) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اضافة اعلان





التعاون مع الأمن



إحباط تهريب 17.1 كيلوجرامًا من مادة "الشبو"



ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

