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حتى الـ 5 مساءً.. تحذير لـ "الأرصاد" من موجة حارة على الرياض والشرقية

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درجات الحرارة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرًا من موجة حارة متوقعة على الرياض والشرقية مع رياح نشطة تحد من مستوى الرؤية.اضافة اعلان

ارتفاع الحرارة حتى الـ 5 مساءً

وأضاف أن الحالة المتوقعة على الشرقية تشمل محافظات "الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والجبيل والخبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة".

الحرارة قد تصل اليوم لـ 48 درجة

وبين المركز أن التأثيرات المصاحبة للحالة هي ارتفاع الحرارة من 47 إلى 48 درجة مئوية أو أكثر، وأن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 5 مساءً.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة على عدة مناطق

وتوقع المركز  أن يستمر الطقس حارًا على عدة مناطق خاصة أجزاء من المنطقة الشرقية منها الأحساء والدمام.

3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس

كما حذر المركز من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة، مطالبًا باتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة.
وأوضح أن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع طوال النهار بسبب تلقي الأرض حرارة أكثر خلال فصل الصيف.

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