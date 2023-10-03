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صحيفة تواصل الالكترونية

حالات حرجة.. انقلاب ميكروباص يحمل طالبات كلية التربية بالنماص

الإسعاف الجوي
ارشيفية
أ أ
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شهدت محافظة تنومة (الإثنين)، حادثا مروعا لانقلاب ميكروباص يحمل طالبات كلية التربية بالنماص أثناء عودتهنّ إلى مركز بلّسمر.

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وحسب مصادر تحدثت لصحيفة عكاظ، فقد أصيب بالحادث 9 طالبات وسائق، مشيرة إلى أن السائق وإحدى الطالبات في العناية المركزة بمستشفى النماص وحالتهما حرجة، وتم نقل ثماني طالبات إلى مستشفى بلّسمر وحالتهنّ ما بين المتوسطة والطفيفة، ولا يزلن يتلقين العلاج حتى إعداد الخبر.
وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أن حالة الدهس التي تعرض لها أحد الطلاب وأدت إلى وفاته، حدثت بعد نهاية اليوم الدراسي أول أمس (الأحد) بعد نزوله من الحافلة.
وأوضح الباحص أن الطالب البراء تعرض لحالة دهس بعد نزوله من الحافلة المدرسية، التابعة لشركة تطوير للنقل التعليمي، التي تقله إلى منزله بعد نهاية اليوم الدراسي، ما أدى إلى وفاته.

إدارة الأمن والسلامة المدرسية
وتابعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

تعازي الإدارة العامة للتعليم بالشرقية
ورفعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الطالب البراء بن أحمد أبو شقاف الذي يدرس بمدرسة أبي داوود الابتدائية بمكتب تعليم غرب الدمام.
وأعربت أسرة تعليم الشرقية عن حزنها الشديد لوفاة الطالب، داعية الله له بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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