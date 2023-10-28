السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

جامعة جدة تُعلق الدراسة الحضورية.. وتحويل المحاضرات عن بُعد

جامعة جدة
جامعة جدة
أ أ
أعلنت جامعة جدة تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية.

جامعة جدة:


وأوضحت الجامعة تقرر تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية اليوم السبت 13 ربيع الآخر 1445 هـ، وتحويل المحاضرات عن بُعد.اضافة اعلان
يأتي هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

حالة الطقس اليوم:


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

أمطار غزيرة:



 وتشمل الحالة  أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

اقرأ أيضا

البصل
9:35 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

إقبال كبير.. توفر البصل بغزارة في أسواق المملكة خاصة "العزيزية"

ضباب - شبوره - الطقس
9:10 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

توقعات الطقس: أمطار غزيرة وزخات برد على 9 مناطق بالمملكة

7667968
2:07 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

خطر داهم.. تحذيرات من عبور وادي جراب جنوب مكة(فيديو)

غزة
1:39 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

مفوض أممي: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب

اقرأ أيضا

السبت 13 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

أسعار النفط ترتفع 3% عند التسوية

رعد وبرق.. شاهد سيول قوية في حرة الشرع شمال مكة

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

الخطوط السعودية على موعد مع خطوة مهمة نهاية الشهر الجاري.. التفاصيل

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

- 11:53 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

عاجل.. تعليق الدارسة الحضورية غدًا في جامعة جدة

المركز الوطني للأرصاد 6:25 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على المدينة المنورة

المركز الوطني للأرصاد 10:01 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على جازان

المركز الوطني للأرصاد 1:39 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على الجوف والباحة

اقرأ أيضا

-
11:53 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

عاجل.. تعليق الدارسة الحضورية غدًا في جامعة جدة

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

القات المخدر - الحشيش - حرس الحدود
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الإطاحة بـ7 إثيوبيين لارتكابهم هذه الجريمة في جازان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
10:38 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

لا تملك صك إيجار ولا ملكية وتعيش في منزل والدها.. كيف تثبت استقلاليتها في حساب المواطن؟

جامعة جدة
9:37 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

جامعة جدة تُعلق الدراسة الحضورية.. وتحويل المحاضرات عن بُعد

البصل
9:35 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

إقبال كبير.. توفر البصل بغزارة في أسواق المملكة خاصة "العزيزية"

Capture
5:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل لـ "هيئة الطرق" بشأن القيادة أثناء هطول الأمطار

ضباب - شبوره - الطقس
9:10 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

توقعات الطقس: أمطار غزيرة وزخات برد على 9 مناطق بالمملكة

أمطار غزيرة
3:14 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

إنذار أحمر لـ 11 مساء.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق