جامعة جدة تُعلق الدراسة الحضورية.. وتحويل المحاضرات عن بُعد

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أعلنت جامعة جدة تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية.





جامعة جدة:

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حالة الطقس اليوم:

أمطار غزيرة:

وأوضحت الجامعة تقرر تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية اليوم السبت 13 ربيع الآخر 1445 هـ، وتحويل المحاضرات عن بُعد.يأتي هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.وتشمل الحالة أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.