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"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على الجوف والباحة

المركز الوطني للأرصاد
المركز الوطني للأرصاد
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا على الجوف، متوقعا وجود شبورة مائية وضباب خفيف.

التأثيرات المصاحبة


وقال إن هناك بعض التأثيرات المصاحبة من بينها تدني في مدى الرؤية الأفقية.اضافة اعلان

وأضاف أن بداية الإنذار من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساء.

منطقة الباحة

 
في سياق متصل، شهِدت منطقة الباحة - أمس- هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية.

وشملت الحالة أجزاءً من محافظات بلجرشي والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، ارتوت على أثرها الأرض.

 جعلها اللهُ سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

إنذار أحمر


في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، أمس الأربعاء، الإنذار الأحمر من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق
وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - المنطقة الشرقية، وتشمل" الخفجي وحفر الباطن".
2 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا".
3 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف والعويقلية ورفحاء وحزم الجلاميد وعرعر".
4 - منطقة حائل، وتشمل "الحائظ والسليمي والشملي والغزالة والشنان والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة وجدة ورابغ".
6 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
7 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
8 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".
9 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.


الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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