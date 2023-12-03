"الأرصاد" يتوقع أمطارًا ورياحًا نشطة على مكة والمدينة و3 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية.
أمطار ورياح نشطة على 5 مناطقوأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مسبوقة برياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة،
حائل، الحدود الشمالية.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة
15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وتصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، كما تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين
مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.