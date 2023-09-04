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توضيح مهم من التأمينات: زيادة معاش المتقاعد في هذه الحالة

التأمينات الاجتماعية
التأمينات
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أعلنت التأمينات الاجتماعية أن النظام الجديد يتيح للمشترك تسجيل كلتا المدتين في النظام.

المعاش المستحق:


وأضافت أن ذلك يسهم في زيادة المعاش المستحق بعد التقاعد، على ألا يتجاوز مجموع أجر الاشتراك عن 45 ألف ريال.

في وقت سابق، أوضحت التأمينات الاجتماعية معلومات مهمة بشأن نظام العقد المرن وهل يؤثر على استحقاق الضمان الاجتماعي المطور.

الدخل المكتسب

:

وقالت إنه يؤخذ بالإعتبار كافة أنواع الدخل 50 % من الدخل المكتسب (راتب شهري او عائد من تجارة) + إجمالي الدخل غير المكتسب (الإعانات الحكومية باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة).

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

في وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم على مدار اليوم الخميس صرف الرواتب لعملاء نظام التأمينات.

وأضافت خدمة "العناية بالعملاء" عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: "سيتم الايداع بتاريخ اليوم لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية..

وتابعت: "يرجى الانتظار حتى نهاية اليوم، وفي حال عدم الإيداع يمكنك التواصل معنا مجددًا".


موعد صرف رواتب التأمينات

:

ويتم صرف المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في الأول من كل شهر ميلادي، وإذا وافق يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميس، وأما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المستحقات يوم الأحد.

وبكّرت التأمينات صرف راتب يوليو لعملاء التأمينات، إذ تم الصرف في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م، الموافق ٠٧ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ، بدلاً من الموعد المحدد في بداية كل شهر ميلادي، نظرًا لتزامنه مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

غير أنها عادت لتصرف راتب أغسطس في الأول من الشهر الجاري، كما جاء في إعلان لها حول مواعيد صرف المعاشات لشهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.

صرف رواتب التأمينات لأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر


ونشرت التأمينات مواعيد صرف المعاش للأشهر الثلاث على النحو التالي: 

شهر أغسطس – الثلاثاء 1-8-2023م
شهر سبتمبر – الخميس 31-8-2023م
شهر أكتوبر – الأحد 1-10-2023م

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