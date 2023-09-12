توضيح من "أمانة الشرقية" بشأن ما يحدث بطريقي الملك سعود والخدمة

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أصدرت أمانة المنطقة الشرقية توضيحًا عاجلًا بشأن ما تم رصده من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص التكدس والارتداد المروري الحاصل على مدخل طريق الملك سعود من طريق ابوحدرية. اضافة اعلان





سبب التكدس والارتداد المروري



غلق طريق الظهران الجبيل



"أمانة الشرقية" تبدأ أعمال صيانة 4 جسور



وأكدت أن التكدس والارتداد المروري هو بسبب إغلاق المخرج سابقًا، وكذلك بسبب التحويلة المرورية لأعمال فرع وزارة النقل بالشرقية.وأوضحت أنه نظراً للمصلحة العامة، تعتزم تنفيذ المخرج من طريق الخدمة لتسهيل عبور المركبات، بما يحل الإشكالية السابقة، ويضمن الوصول الآمن لسكان الأحياء المجاوره خلال الأيام القادمة.وأشارت إلى طريق الظهران الجبيل مغلق وتم تحويله إلى شارع الملك سعود، مع غلق شارع الملك سعود إلى غرب الدمام، مع الإبقاء على مسار واحد إجباري في اتجاه الجبيل.وأمس، أعلنت أمانة المنطقة الشرقية البدء بأعمال صيانة 4 جسور بطريق الأمير محمد بن فهد وصيانة فواصل التمدد ووسائل السلامه المرورية بها.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن الصيانة تأتي بهدف رفع مستوى كفاءة الطريق، حيث ستكون الأعمال على أربع مراحل بإغلاق جزئي.