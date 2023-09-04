بهذا الموعد.. البدء بتنفيذ التحويلة المرورية لأعمال إصلاح طريق "الظهران الجبيل"

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أعلنت الهيئة العامة للطرق، أنها قررت البدء بتنفيذ التحويلة المرورية لأعمال إصلاح وتوسعة طريق "الجبيل- الظهران".





الإصلاح بدايةً من تقاطع طريق الملك سعود



عمليات الإصلاح والتوسعة تبدأ صباح يوم الجمعة



إصلاح وتوسعة الطريق لأربعة مسارات



تطوير قطاع الطرق في المملكة



pic.twitter.com/m7BiiN9pV6 البدء بتنفيذ التحويلة المرورية لأعمال إصلاح وتوسعة طريق الظهران الجبيل بدايةً من تقاطع طريق الملك سعود بطول 6 كم باتجاه الجبيل مع إصلاح جسور تقاطع طريق الظهران الجبيل مع طريق الملك سعود، وذلك ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 08-09-2023م، ولمدة شهرين. #الهيئة_العامة_للطرق September 4, 2023

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن الإصلاح والتوسعة تكون بدايةً من تقاطع طريق الملك سعود بطول 6 كم باتجاه الجبيل مع إصلاح جسور تقاطع طريق الظهران الجبيل مع طريق الملك سعود.وبينت أن عمليات الإصلاح والتوسعة، تكون بمشيئة الله ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 08-09-2023م، ولمدة شهرين.وفي وقت سابق، طوّرت وزارة النقل طريق "الجبيل- الظهران" السريع، ورفعت مستوى ومؤشر جودته، ونفذت أعمال الصيانة والسلامة عليه بشكلٍ دوري ومستمر، إضافة إلى عدد من الأعمال على الطريق، إذ يعد واحداً من الطرق المهمة والرئيسة في المنطقة الشرقية.وشملت هذه الأعمال إصلاح وتوسعة الطريق لأربعة مسارات مع تنفيذ عوامل السلامة، حيث انتُهِيَ من إصلاح وتوسعة الطريق من تقاطع النابية حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الدمام بطول 20 كم للطريق الرئيس وإصلاح طرق الخدمة بطول 20 كم لهذه المنطقة بالاتجاهين ضمن أعمال الصيانة الجذرية.وانتهت الوزارة من منطقة العمل الأولى بداية من جسر صفوى حتى جسر الأوجام بطول 4 كم اتجاه الدمام مع تنفيذ وسائل السلامة المرورية كافة وافتتاح الحركة بشكل كلي في هذه المنطقة.وتأتي هذه الجهود ضمن خطط الوزارة وبرامجها التي تُنفَّذ لتطوير قطاع الطرق في المملكة، وتحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بجودة الحياة ورفع مستويات السلامة المرورية.