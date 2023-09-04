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بهذا الموعد.. البدء بتنفيذ التحويلة المرورية لأعمال إصلاح طريق "الظهران الجبيل"

إصلاح طريق "الظهران الجبيل"
إصلاح طريق "الظهران الجبيل"
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للطرق، أنها قررت البدء بتنفيذ التحويلة المرورية لأعمال إصلاح وتوسعة طريق "الجبيل- الظهران".

الإصلاح بدايةً من تقاطع طريق الملك سعود

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن الإصلاح والتوسعة تكون بدايةً من تقاطع طريق الملك سعود بطول 6 كم باتجاه الجبيل مع إصلاح جسور تقاطع طريق الظهران الجبيل مع طريق الملك سعود.

عمليات الإصلاح والتوسعة تبدأ صباح يوم الجمعة

 وبينت أن عمليات الإصلاح والتوسعة، تكون بمشيئة الله ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 08-09-2023م، ولمدة شهرين.

وفي وقت سابق، طوّرت وزارة النقل طريق "الجبيل- الظهران" السريع، ورفعت مستوى ومؤشر جودته، ونفذت أعمال الصيانة والسلامة عليه بشكلٍ دوري ومستمر، إضافة إلى عدد من الأعمال على الطريق، إذ يعد واحداً من الطرق المهمة والرئيسة في المنطقة الشرقية.

إصلاح وتوسعة الطريق لأربعة مسارات

وشملت هذه الأعمال إصلاح وتوسعة الطريق لأربعة مسارات مع تنفيذ عوامل السلامة، حيث انتُهِيَ من إصلاح وتوسعة الطريق من تقاطع النابية حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الدمام بطول 20 كم للطريق الرئيس وإصلاح طرق الخدمة بطول 20 كم لهذه المنطقة بالاتجاهين ضمن أعمال الصيانة الجذرية.

وانتهت الوزارة من منطقة العمل الأولى بداية من جسر صفوى حتى جسر الأوجام بطول 4 كم اتجاه الدمام مع تنفيذ وسائل السلامة المرورية كافة وافتتاح الحركة بشكل كلي في هذه المنطقة.

تطوير قطاع الطرق في المملكة

وتأتي هذه الجهود ضمن خطط الوزارة وبرامجها التي تُنفَّذ لتطوير قطاع الطرق في المملكة، وتحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بجودة الحياة ورفع مستويات السلامة المرورية.

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