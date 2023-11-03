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تنبيه من قوى حول كيفية نقل الكفالة مع تأخير الرواتب

قوى
منصة " قوى"
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أكدت منصة "قوى" على أن تأخير الرواتب لا يؤثر على طلب نقل كفالة العمالة طبقا للنظام والإجراءات المتبعة.
جاء ذلك على الصفحة الرسمية لـ "قوى" ردا على استفسار جاء فيه: "عندي تأخير رواتب مدة 4 شهور كيف آلية نقل الكفالة مع العلم لي طلب علي قوي معلق من شركتي لم توافق عليه لنقل الكفالة.اضافة اعلان

ضوابط نقل الكفالة

أوضحت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، ضوابط نقل الكفالة من كفيل إلى آخر.


نقل كفالة العامل

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد وجه سؤالا قال فيه : "السلام عليكم ..
السائق الخاص هل يقدر ينقل كفاله بدون موافقه الكفيل في حاله انتهاء الاقامه ؟".
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك يجب ألا تكون إقامة العامل منتهية أو تنتهي خلال15 يوم".
وفي وقت سابق، أكدت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، أنها تدعم نظام التقسيط لاستقدام العمالة المنزلية.

تقسيط استقدام العمالة


جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مواطن استفسر بشأن مدى إمكانية تقسيط قيمة استقدام العمالة المنزلية.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "إن مساند يدعم خطط التقسيط التالية: 6،3 و12 شهراً"، موضحة أن ظهور هذه الخطط يعتمد على خطط التقسيط المتوفرة عند البنك المشغل و تكلفة الاستقدام من قبل صاحب العمل ".
وكانت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، قد أوضحت أنه لا يمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء التأشيرة في حال وجود مخالفات مرورية على مقدم الطلب.

مخالفات المرور وتأشيرات العمالة


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن تأثير المخالفات المرورية على إصدار التأشيرة.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "لا يمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء التأشيرة في حال وجود مخالفات مرورية على مقدم الطلب".
أيضا حذرت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية مساند "مساند"، من خطورة المواقع المشبوهة للاستقدام والتي تتسبب في وقوع المواطن ضحية لعمليات احتيال ونصب.

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