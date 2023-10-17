"قوى" تقلص فترة تجربة العمالة لـ 90 يوما

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أعلنت منصة "قوى" تقليص فترة تجربة العمالة، إذ وضعت المنصة تعديلاً على خانة فترة التجربة في نموذج توثيق عقود العمالة إلكترونياً، لتصبح بعد التعديل 90 يوماً كحد أعلى بدلاً من 180 يوماً. اضافة اعلان





نظام العمل:

وزارة الموارد البشرية:



يأتي ذلك وذلك وفقاً لنظام العمل الذي ينص في مادته 53 على أنه في حال كان العامل خاضعاً لفترة تجربة يجب ألا تتجاوز هذه الفترة تسعين يوماً.في السابق، كان أصحاب العمل يخطئون في وضع فترة التجربة إلى 180 يوماً أثناء توثيق عقود العمل عبر المنصة، إذ شدد النظام على أنه في حال رغبة طرفي العلاقة التعاقدية تمديد فترة التجربة إلى 180 فيكون ذلك باتفاق كتابي بينهما.وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت بدء المرحلة الثالثة لتوثيق العقود، وإلزام المنشآت بتوثيق 80% من عقود الموظفين عبر منصة "قوى"، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.وقالت المنصة، إنه سيتم إيقاف بعض الخدمات الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتوثيق 80% من عقود العاملين في المرحلة الأولى، التي انتهت في الربع الثالث من العام الحالي 2023.وشملت أبرز تلك الخدمات الموقوفة (التأشيرات الفورية، نقل الخدمات، طلبات تغيير المهنة). يأتي ذلك بعد قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلزام المنشآت بتوثيق عقود جميع العاملين إلكترونياً عبر المنصة.