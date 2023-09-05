تعليم المدينة يعلن انطلاق حصص "اللغة الصينية" لطلاب نظام المسارات

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أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، انطلاق حصص إتقان اللغة الصينية بمدارس المدينة المنورة .



تعليم المدينة المنورة

تعليم القصيم

برنامج تدريس اللغة الصينية

باحث: لا نجاح ولا رسوب في مادة اللغة الصينية

وقالت إدارة تعليم المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن ذلك يأتي ضمن البرنامج الإثرائي المقدم في حصص الإتقان لطلاب وطالبات الصف الثاني ثانوي بنظام المسارات بمدارس المدينة المنورة.ونشرت صورًا من حصص تعليم اللغة الصينية داخل الفصول.وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة التعليمية بمنطقة القصيم، أنه تم ي برنامج اللغة الصينية في 34 مدرسة من مدارس محافظات ومراكز المنطقة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها قررت تطبيق اللغة الصينية في مدارسها وعلى رأسها ثانوية الأمير سلطان للموهوبين، وثانوية أبي أيوب الأنصاري.وكانت وزارة التعليم، وجهت جميع المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في المملكة بتنفيذ برنامج تدريس اللغة الصينية بمعدل حصتين أسبوعيا.وأكدت أنه سيتم تدريس اللغة الصينية من خلال معلومات ومقاطع فيديو جاهزة أعدتها، تتضمن مبادئ اللغة وأهميتها والهدف من إدراجها في المناهج الدراسية.وبينت أنه لن يكون لها درجات نجاح ولا رسوب خلال العام الدراسي، مع وضع حوافز للطلاب المتقنين للمنهج.تستعد المدارس الثانوية بالمملكة لإدراج حصتين إثرائيتين للغة الصينية في الصف الثاني خلال العام الدراسي الجديد.في الوقت نفسه، أكد الباحث في الثقافة والآداب الصينية المشرف التربوي بتعليم منطقة مكة المكرمة، علي شويمي المطرفي، أن اللغة الصينية منتشرة على مستوى العالم.وأضاف، أن إدراجها كلغة أجنبية رسمية ثانية في المناهج السعودية يعد نقلة نوعية في التعليم ويعزز قدرة أبناء وبنات المملكة في تعلمهم.الصين تُدرّس اللغة العربية في الجامعاتمشيرًا إلى أن الصينيين أنفسهم بدأوا في إدراج اللغة العربية في بعض جامعاتهم ومدارسهم، مؤكدًا أن تخصيص حصتين للغة الصينية في المدارس الثانوية يساعد الطلاب والطالبات على معرفة هذه اللغة ومن ثم تعلمها.





