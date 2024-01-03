تعرف على شروط قبول طلبات تملك العقارات في "إحكام"

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حددت منصة "إحكام" ‏5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات، أولها أن يتم تقديم الطلب قبل تاريخ 1444/5/5هـ،

وتشمل الشروط، ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لايجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات. اضافة اعلان





شروط قبول طلبات تملك العقارات



طلبات استكمال صك الاستحكام



شروط تقديم صك تملك بصفته النهائية



خطوات التسجيل في إحكام



وتضمنت الشروط، أن يكون العقار محل طلب التملك تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي.واشترطت «إحكام» وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائي في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي، وتعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط.وحددت طلبات استكمال صك الاستحكام وهي الإعلان في الصحيفة، وإضافة الأطوال والمساحة، والتعديل الذي يؤثر على المجاورين، ومخاطبة الجهات الحكومية المنصوص عليها في النظام.وتضمنت متطلبات التقديم صك تملك مكتسب الصفة النهائية، وهوية مقدم الطلب، ورفع تقرير مساحي عن طريق مكتب هندسي معتمد في منصة إحكام يتضمن رقم الصك وتاريخه ومصدره.أضافة إلى هوية ممثل صاحب الطلب مع الوكالة، وإذا كان وارثاً يتم إرفاق حصر ورثة، وتسجيل حساب في منصة إحكام.وأوضحت «إحكام» خطوات التسجيل، وهي التسجيل في منصة إحكام، ومراجعة المكتب الهندسي لإرفاق التقرير المساحي من قبلهم في المنصة، وتعبئة النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة، ومتابعة حالة الطلب في المنصة.