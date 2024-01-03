تعرف على شروط قبول طلبات تملك العقارات في "إحكام"

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حددت منصة "إحكام" 5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات، أولها أن يتم تقديم الطلب قبل تاريخ 1444/5/5هـ،
وتشمل الشروط، ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي
لايجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
شروط قبول طلبات تملك العقاراتوتضمنت الشروط، أن يكون العقار محل طلب التملك تم إحياؤه قبل أمر المنع من
الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي.
واشترطت «إحكام» وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائي في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي، وتعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط.
طلبات استكمال صك الاستحكاموحددت طلبات استكمال صك الاستحكام وهي الإعلان في الصحيفة، وإضافة الأطوال
والمساحة، والتعديل الذي يؤثر على المجاورين، ومخاطبة الجهات الحكومية المنصوص
عليها في النظام.
شروط تقديم صك تملك بصفته النهائيةوتضمنت متطلبات التقديم صك تملك مكتسب الصفة النهائية، وهوية مقدم الطلب،
ورفع تقرير مساحي عن طريق مكتب هندسي معتمد في منصة إحكام يتضمن رقم الصك وتاريخه
ومصدره.
أضافة إلى هوية ممثل صاحب الطلب مع الوكالة، وإذا كان وارثاً يتم إرفاق حصر ورثة، وتسجيل حساب في منصة إحكام.