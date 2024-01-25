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تعرف على أفضل أوقات التسميد للنخيل وكميات السماد العضوي والكيماوي

زراعة النخيل
النخيل
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كشف الإرشاد الزراعي عن كميات الأسمدة العضوية والكيماوية الواجب إضافتها لأشجار النخيل خلال الفترة الحالية.

أفضل أوقات التسميد للنخيل:اضافة اعلان


أوضح المهندس راشد العصيمي، أنه يتم إضافة السماد المتحلل حول النخيل بواقع 40 كلجم للنخيل الصغير و60 كلجم للكبير.

وأضاف أن أفضل وقت للتسميد بالسماد المتحلل هو ديسمبر ويمكن أيضًا في شهر يناير، لافتا إلى  أنه لم يتم الردم فإن الجذور ستحترق وتكون جاذبة للحشرات.

وتابع: "بالنسبة للسماد الكيماوي فإنه يتم وضع 3 كلجم لكل نخلة واحدة".

الأخطاء الشائعة عند تسميد النخلة:


في وقت سابق، نصح أحد المختصين بعدم إجراء حفر عميق حول النخلة ما قد يؤدي إلى موت جذورها.

وقال إن الأخطاء الشائعة عند تسميد النخيل هو إجراء حفر عميق حول النخلة ما يؤدي لقطع الجذور  المحيطة بها ما يعمل على ضعف إمداد النخلة بالعناصر الغذائية.

وأضاف: "ينصح بإجراء تهوية بسيطة لمحيط النخلة وعدم الحفر بعمق حولها".

في وقت سابق، وجه الإرشاد الزراعي نصائح مهمة لمزارعي النخيل، مشددا على ضرورة الاستفادة من المخلفات وعدم التخلص منها.

مخلفات النخيل:


وقال: "احرص على الاستفادة من مخلفات النخيل والتي تحتوي على مادة السيليلوز النقي  المستخدم في إنتاج ورق الكتابة والعبوات الكرتونية الكبيرة الحجم أو الأطباق والأكواب الكرتونية".

وأضاف: "كما يمكن استخدام نواة التمر وتحويلها إلى منتج يستفاد منه طبيا مثل الكمادات الطبية الجافة".





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