حقيقة استهلاك العيش الحساوي للمياه؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

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قال مهندسون زراعيون إن العيش الحساوي الذي تشتهر واحة الأحساء بزراعته لا يستهلك المياه، مؤكدين أن اقتصادياته تفوق بنسبة لا تقل عن 30% اقتصاديات التمور، بحسب "الوطن". اضافة اعلان





زراعة العيش الحساوي بكميات مياه أقل:



ري المحصول بالمياه التي لا يستخدمها النخيل:



وأضافوا: "يمكن زراعة العيش بكميات أقل من المياه وبشكل ملحوظ بالاعتماد على التقنيات الجديدة التي بدأ بعض المزارعين باستخدامها، وهي تقنيات قابلة للتطوير، بحث تقلل استخدام المياه لكل كيلوجرام من إنتاج العيش الحساوي".من جهته، قال رئيس لجنة التنمية الزراعية في غرفة الأحساء المهندس صادق الرمضان، إن الدراسات "الحقلية" لزراعة محصول "العيش الحساوي" تنفي تهمة استهلاكه لمياه الري.وأضاف: "يمكن ريه من فائض المياه التي لا يستخدمها النخيل، ففي الفترة التي يقوم المزارعون خلالها بتعطيش النخيل لصالح فترات الإنتاج، يمكن توجيه الفائض من مياه الري لزراعة محصول العيش الحساوي".بدوره، اقترح الخبير في الإرشاد الزراعي، عبدالحميد آل بن زيد، وضع معايير غذائية بمشاركة مراكز البحوث الزراعية للوصول إلى الفروقات بين الإنتاج داخل الواحة، والإنتاج في ضواحي الأحساء، مؤكدا أن الخبراء والمتذوقين هم من يستطيعون تحديد جودة وأصالة العيش الحساوي.