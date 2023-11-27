تطبيق التقنية الرقمية في طب الأسنان بالمملكة

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ينظم مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة الأميرة نورة بنت
عبدالرحمن، ممثلة بعيادات طب الأسنان، المؤتمر الأول في مجال طب الأسنان الرقمي.
حضور المختصين من مختلف دول العالمويعقد المؤتمر خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023م، ويجمع عددا من
الاستشاريين والمختصين في المجال من مختلف أنحاء العالم.
مناقشة فعالة للأفكار والتجاربويعد المؤتمر منصة للمناقشة الفعالة للأفكار والتجارب في مختلف الاتجاهات
والتقنيات في مجال طب الأسنان الرقمي.
تعزيز الكفاءات القيادية من أطباء الامتيازوتعزيز الكفاءات القيادية لدى الممارسات من طالبات طب الأسنان، وأطباء
الامتياز، والأطباء، ونشر الوعي حول أهمية استخدام وتطبيق التقنية الرقمية في طب
الأسنان.
والاستفادة من الخدمات المتوفرة في تمكين الممارسين لتعزيز صحة المجتمع.
أجندة المؤتمر:1ـ 4 ورش عمل على
محاور التحول الرقمي.
2ـ مستقبل طب الأسنان في ظل تحولات الذكاء الاصطناعي.
3ـ إدارة فرق العمل.
4ـ التحول لتحسين الممارسات الصحية.
5ـ استخدامات الميتافيرس، والتقنيات الحديثة.