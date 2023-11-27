تطبيق التقنية الرقمية في طب الأسنان بالمملكة

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ينظم مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بعيادات طب الأسنان، المؤتمر الأول في مجال طب الأسنان الرقمي. اضافة اعلان





حضور المختصين من مختلف دول العالم



مناقشة فعالة للأفكار والتجارب



تعزيز الكفاءات القيادية من أطباء الامتياز



أجندة المؤتمر:



ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023م، ويجمع عددا من الاستشاريين والمختصين في المجال من مختلف أنحاء العالم.ويعد المؤتمر منصة للمناقشة الفعالة للأفكار والتجارب في مختلف الاتجاهات والتقنيات في مجال طب الأسنان الرقمي.وتعزيز الكفاءات القيادية لدى الممارسات من طالبات طب الأسنان، وأطباء الامتياز، والأطباء، ونشر الوعي حول أهمية استخدام وتطبيق التقنية الرقمية في طب الأسنان.والاستفادة من الخدمات المتوفرة في تمكين الممارسين لتعزيز صحة المجتمع.1ـ 4 ورش عمل على محاور التحول الرقمي.2ـ مستقبل طب الأسنان في ظل تحولات الذكاء الاصطناعي.3ـ إدارة فرق العمل.4ـ التحول لتحسين الممارسات الصحية.5ـ استخدامات الميتافيرس، والتقنيات الحديثة.