أيقونة العمالة لا تعمل.. أبشر يوضح خطوات حل المشكلة

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تفاعلت منصة أبشر مع استفسارات بعض المستفيدين بشأن عطل فني في أيقونة العمالة وعدم القدرة على استخدامها.
أيقونة العمالة في أبشر
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جاء ذلك في رد من أبشر على سؤال ورد فيه : "السلام عليكم.. عندي أيقونة العمالة لا تعمل وبلون رصاصي ما حل المشكلة؟".
وأجابت منصة أبشر، بقولها : "وعليكم السلام .. يرجى حذف الملفات المؤقتة للمتصفح ثم إعادة المحاولة وفي حال استمرار المشكلة يرجى تغيير المتصفح".
وفي وقت سابق، كشفت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" عن تفاصيل بشأن خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا عبر الهوية الرقمية.
4 خدمات يمكن الحصول عليها:
وقالت إن الخدمة تمكن الفرد من الأمور التالية:
1- تغيير كلمة المرور
2- تغيير البريد الإلكتروني
3- تغيير رقم الجوال
4- تعديل العنوان
طريقة تنفيذ الخدمة:
وأوضحت أن طريقة تننفيذ الخدمة ما يلي:
1- الدخول إلى منصة أبشر.
2- اختيار تعديل معلومات المستخدم.
في وقت سابق، قالت"أبشر"، إنها نفذت خلال شهر ديسمبر الماضي، أكثر من 4.4 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر "أبشر أفراد، وأبشر أعمال.