الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أيقونة العمالة لا تعمل.. أبشر يوضح خطوات حل المشكلة

ابشر - الاحوال المدنية - تجديد الهوية
أبشر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook



تفاعلت منصة أبشر مع استفسارات بعض المستفيدين بشأن عطل فني في أيقونة العمالة وعدم القدرة على استخدامها.

أيقونة العمالة في أبشراضافة اعلان


جاء ذلك في رد من أبشر على سؤال ورد فيه : "السلام عليكم.. عندي أيقونة العمالة لا تعمل وبلون رصاصي ما حل المشكلة؟".
وأجابت منصة أبشر، بقولها : "وعليكم السلام .. يرجى حذف الملفات المؤقتة للمتصفح ثم إعادة المحاولة وفي حال استمرار المشكلة يرجى تغيير المتصفح".

وفي وقت سابق، كشفت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" عن تفاصيل بشأن خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا عبر الهوية الرقمية.

4 خدمات يمكن الحصول عليها:


وقالت إن الخدمة تمكن الفرد من الأمور التالية:

1- تغيير كلمة المرور 

2- تغيير البريد الإلكتروني 

3- تغيير رقم الجوال 

4- تعديل العنوان

طريقة تنفيذ الخدمة:


وأوضحت أن طريقة تننفيذ الخدمة ما يلي:

1- الدخول إلى منصة أبشر.

2- اختيار تعديل معلومات المستخدم.

في وقت سابق، قالت"أبشر"، إنها نفذت خلال شهر ديسمبر الماضي، أكثر من 4.4 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر "أبشر أفراد، وأبشر أعمال.

أبشر تنفذ أكثر من 4.4 ملايين عملية إلكترونية

وعبر منصة "أبشر أفراد"، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2,450,000 عملية، حيث نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 87,153 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و40,933 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و25,874 عملية في خدمة بياناتي، و21,370 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و15,955 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و12,405 تعريفات بفرد الأسرة، و8,740 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 6,890 بطاقة هوية بدل تالف.

إصدار وتجديد 678,320 إقامة و333,090 تأشيرة خروج وعودة

 ونفّذت المديرية العامة للجوازات إصدار وتجديد 678,320 إقامة، وإصدار 333,090 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 41,983 جواز سفر سعودي إلكتروني، وتنفيذ 41,301 عملية عبر خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و31,731 طلبًا في خدمة تقرير مقيم، و27,492 عملية عبر خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و14,974 عملية في خدمة إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و10,933 عملية نقل الخدمات، و4,790 إصدارًا لتأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، و1,628 عملية في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.

اقرأ أيضا

عاجل.. أهم 10.. قرارات مجلس الوزراء وتحويل معلمة للتحقيق لسبب غير متوقع

عاجل. الإطاحة بـ 6 محتالين قاموا بعملية سطو وسرقة أموال مالية بجدة

تحذير من سعود الطبية بخصوص أطعمة ومشروبات تسبب الحساسية

تنظيم جديد للصلاة في الروضة الشريفة.. تعرف على التفاصيل

الإطاحة بمسافر في مطار الملك خالد بالرياض حاول دخول المملكة بوثيقة مزورة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

بطاقة الهوية الوطنية - ابشر - الاحوال المدنية 9:31 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

5 خطوات لتعديل المؤهل والحالة المهنية عبر منصة أبشر

ابشر 7:20 م الإثنين، 08 يناير 2024

في 4 خطوات.. إصدار هوية بدل فاقد عبر منصة أبشر

ابشر - جواز السفر 8:00 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. تفاصيل خدمة التبليغ عن تغيّب العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر منصة أبشر

خطوات-إصدار-الجواز-الإلكتروني-عبر-ابشر 6:23 م الخميس، 04 يناير 2024

أبشر توضح تفاصيل خدمة بياناتي المطورة.. 3 خطوات للتنفيذ

اقرأ أيضا

معلمة-ارشيفية
7:44 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

بإحدى مدارس الجنوب.. فتح تحقيق رسمي مع معلمة لسبب غير متوقع

المديرية العامة المخدرات
7:27 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

ضبط مواطن بـ 15 كيلو مخدرات في القصيم وآخر بجازان

هيئة تقويم التعليم
6:42 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

تقويم التعليم توضح صلاحية نتيجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية

الطيران المدني - طيران -000 تعليق الطيران - طائرة
6:00 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. خطة واعدة.. "الطيران المدني" تعلن عن خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم بالمملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

جواز السفر 1
1:09 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

"الجوازات" توضح خطوات استخراج خروج نهائي للعامل المتوفي كفيله

ا
1:00 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. مكافأة 8,500 ريال.. بدء التقديم في برنامج (بجدارة) للتدريب على رأس العمل

أمطار المملكة
12:15 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

أمطار وضباب ورياح وصواعق رعدية وشبورة مائية.. 3 إنذارات من الأرصاد

صندوق التنمية العقاري
12:07 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. الصندوق العقاري: هذه الطريقة تحميك من إيقاف الدعم

التدريب التقني
11:00 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. التدريب التقني يعلن عن 7000 وظيفة.. تفاصيل

أهم 10
10:01 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. قرارات مجلس الوزراء وتحويل معلمة للتحقيق لسبب غير متوقع