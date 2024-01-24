أيقونة العمالة لا تعمل.. أبشر يوضح خطوات حل المشكلة

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تفاعلت منصة أبشر مع استفسارات بعض المستفيدين بشأن عطل فني في أيقونة العمالة وعدم القدرة على استخدامها.





أيقونة العمالة في أبشر اضافة اعلان



4 خدمات يمكن الحصول عليها:



طريقة تنفيذ الخدمة:



أبشر تنفذ أكثر من 4.4 ملايين عملية إلكترونية



إصدار وتجديد 678,320 إقامة و333,090 تأشيرة خروج وعودة



جاء ذلك في رد من أبشر على سؤال ورد فيه : "السلام عليكم.. عندي أيقونة العمالة لا تعمل وبلون رصاصي ما حل المشكلة؟".وأجابت منصة أبشر، بقولها : "وعليكم السلام .. يرجى حذف الملفات المؤقتة للمتصفح ثم إعادة المحاولة وفي حال استمرار المشكلة يرجى تغيير المتصفح".وفي وقت سابق، كشفت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" عن تفاصيل بشأن خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا عبر الهوية الرقمية.وقالت إن الخدمة تمكن الفرد من الأمور التالية:1- تغيير كلمة المرور2- تغيير البريد الإلكتروني3- تغيير رقم الجوال4- تعديل العنوانوأوضحت أن طريقة تننفيذ الخدمة ما يلي:1- الدخول إلى منصة أبشر.2- اختيار تعديل معلومات المستخدم.في وقت سابق، قالت"أبشر"، إنها نفذت خلال شهر ديسمبر الماضي، أكثر من 4.4 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر "أبشر أفراد، وأبشر أعمال.وعبر منصة "أبشر أفراد"، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2,450,000 عملية، حيث نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 87,153 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و40,933 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و25,874 عملية في خدمة بياناتي، و21,370 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و15,955 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و12,405 تعريفات بفرد الأسرة، و8,740 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 6,890 بطاقة هوية بدل تالف.ونفّذت المديرية العامة للجوازات إصدار وتجديد 678,320 إقامة، وإصدار 333,090 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 41,983 جواز سفر سعودي إلكتروني، وتنفيذ 41,301 عملية عبر خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و31,731 طلبًا في خدمة تقرير مقيم، و27,492 عملية عبر خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و14,974 عملية في خدمة إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و10,933 عملية نقل الخدمات، و4,790 إصدارًا لتأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، و1,628 عملية في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.