تحذير عاجل من إجراء أي حوالات مالية مع المتاجر الإلكترونية

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قال المركز السعودي للأعمال إنه يجب التأكد من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل التعامل معها وإجراء أي حوالات مالية، من خلال خدمة الاستعلام المتاحة في منصة الأعمال. اضافة اعلان





6 خطوات:



المتاجر الموثوقة:



الخوف من التعرض للنصب والاحتيال



المتاجر الموثوقة ملزمة بحسابات بنكية

وأضافت أنه للتعرف على حالة توثيق المتجر الإلكتروني يتم ذلك عن طريق إدخال إحدى البيانات الآتية:1- الرقم الموحد للمنشأة.2- رقم السجل التجاري.3- رقم وثيقة العمل الحر.4- اسم المتجر.5- رابط المتجر.6- رقم التوثيق.في وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارية على أن المتاجر الموثقة في منصة الأعمال ملزمة بحسابات بنكية تجارية مرتبطة بالمتجر الإلكتروني.جاء ذلك في تقرير مصور على صفحة المتحدث الرسمي للوزارة الرسمية في "إكس" أشار فيه إلى أنه اعتبارا من اليوم ستباشر الوزارة بلاغات المتاجر الموثقة.وقال التقرير إن كثيراً من الناس يترددون من الشراء من المتاجر الإلكترونية، بسبب عدم معرفة المتجر الموثوق من غير الموثوق ، والخوف من التعرض للنصب والاحتيال .وأضاف، لمعرفة إذا كان المتجر موثقاً أم لا، أبحث عن المتجر في منصة الأعمال من خلال خدمة الاستعلام عن متحر موثق ، باسم المتجر أو رقم السجل أو وثيقة العمل الحر.ونوه التقرير إلى أنه بعد انتقال التوثيق لمنصة الأعمال عوضا عن منصة معروف، أصبحت المتاجر الموثقة ملزمة بحسابات بنكية تجارية مرتبطة بالمتجر نفسه ، وليست حسابات بنكية بأسماء أفراد.واعتبارا من اليوم تباشر وزارة التجارة بلاغات التجارة الإلكترونية للمتاجر الموثقة في منصة الأعمال، والتي لديها سجلات تجارية ، أو وثائق عمل حر ، وحسابات بنكية تجارية.