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مختص يكشف سبب إغلاق المطاعم في المملكة

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المهندس نادر القحطاني
أ أ
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كشف المهندس نادر القحطاني عضو لجنة المطاعم في غرفة الرياض، عن سبب إغلاق الكثير من المطاعم في الفترة الحالية.


طفرة في المطاعم:

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وقال القحطاني في لقاء ببرنامج "الشارع السعودي" على القناة السعودية، إنه في الخمس سنوات الأخيرة صار هناك طفرة في افتتاحات المطاعم بشكل يفوق الطلب.

وأضاف أن الثقافة في الخارج مختلفة عن الداخل، وبالنسبة للمملكة لازال المطعم ليس مصدرا أساسيا للأسرة.

أزمات متتالية:


في سياق متصل، قال مغردون إن عدداً من المطاعم في المملكة تواجه بعض التحديات منذ مطلع العام الحالي 2023، دفعتها إلى الإغلاق.

وربما تكون العوامل الخارجة عن إرادة المستثمر هي الضاغطة على مثل هذه المشروعات، مثل ارتفاع التكاليف بما في ذلك الرسوم وتكاليف التمويل، التي تضع المشروع أمام تحديات لم تكن في الحسبان.

لذا، نجد أن بعض المشاريع تفشل رغم توفر عناصر النجاح في البداية، ثم تبدأ الريح المضادة تهب، فتعصف بالمشروع الواعد، بحسب حديث الخبير الاقتصادي إحسان أبو حليقة.

وأضاف: "التعليقات تتواتر عن فشل مطاعم ومقاه بدأت ضمن نطاق عمل المشاريع الصغيرة، وعلى مدى سنوات من البحث في نجاح وفشل المشاريع، بوسعي القول إن ثمة أسباب داخلية، وفي أحيان لا يقرّ صاحب المشروع بالأسباب الداخلية، فيبعدها تماماً ويلقي باللوم كاملاً على أسباب خارجية لا سلطة له عليها".



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