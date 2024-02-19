بمناسبة يوم التأسيس.. بشرى لطلاب جامعة بيشة

أ أ
أصبحت جامعة بيشة ثالث جامعة بالمملكة تعلن عن تقديم موعد صرف مكافآت الطلاب لشهر فبراير، بمناسبة إحياء يوم التأسيس.
وجاء في حساب الجامعة عبر منصة "إكس": "احتفاءً بيوم التأسيس إيداع مكافآت طلاب وطالبات جامعة بيشة لشهر فبراير الحالي.. بعد غد الأربعاء".
احتفاءً بـ #يوم_التأسيس— جامعة بيشة (@Bisha_U) February 19, 2024
إيداع مكافآت طلاب وطالبات #جامعة_بيشة لشهر فبراير
الحالي.. بعد غد الأربعاء pic.twitter.com/2taLkxN0SI
وأعلنت جامعتا الملك سعود والقصيم في وقت سابق عن تقديم موعد صرف مكافآت الطلاب والطالبات ليكون يوم الأربعاء 21 من فبراير، بمناسبة يوم التأسيس.
مكافأة طلاب جامعة الملك سعود وأعلنت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، عن موعد صرف المكافآت وبدلات الإعاقة للمستحقين من الطلاب والطالبات المنتظمين في الفصل الدراسي الثاني ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، الموافق 12/2/2024، بمبلغ إجمالي يتجاوز 41 مليون ريال، وذلك عن شهر فبراير لعام 2024م.
مكافأة طلاب جامعة الملك القصيموقالت جامعة الملك القصيم، إنه احتفاءً بـ يوم التأسيس، وجه رئيس الجامعة بتقديم صرف مكافأة الطلاب والطالبات إلى يوم الأربعاء الموافق 21/ 2/ 2024م.
وتحيي المملكة يوم الخميس المقبل، "يوم التأسيس" ذكرى تأسيس الدولة السعودية قبل حوالي 300 عام، حين تولى الإمام محمد بن سعود حكم مدينة الدرعية في منتصف سنة ١٧٢٧.