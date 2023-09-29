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صحيفة تواصل الالكترونية

بقيمة 7 مليارات.. تراجع في التمويل العقاري السكني للأفراد في أغسطس

عقارات
سوق التمويل العقاري
أ أ
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تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد 44 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ سبعة مليارات ريال خلال أغسطس من العام الجاري.اضافة اعلان
وشكل تمويل "الفلل" 70 في المئة من إجمالي حجم التمويل العقاري بقيمة خمسة مليارات ريال، فيما بلغ لـ "الشقق" 25 في المئة بما يعادل نحو ملياري ريال، و6 في المئة "للأراضي" بتمويل 399 مليون ريال.


تراجع عدد العقود 44%

تراجع عدد العقود 44 في المئة أيضا على أساس سنوي من 16.255 عقدا في أغسطس من العام الماضي إلى 9054 عقدا، فيما ارتفع عددها على أساس شهري 28 في المئة.
وتراجع حجم التمويل العقاري مستمر، إذ بدأ الانخفاض من يونيو لعام 2021 بنحو 42 في المئة، ليرتفع بعدها في أغسطس 17 في المئة لكنه لم يستمر طويلا، ليعاود الانخفاض بدءًا من سبتمبر.


استمرار تراجع التمويل العقاري

وشهد التمويل العقاري ارتفاعا ملحوظا بنحو 58 في المئة إلى 13 مليار ريال في يونيو، ليعود مرة أخرى بعد ذلك إلى التراجع السنوي دون انقطاع حتى أغسطس الماضي.
وصل حجم التمويل العقاري للأفراد إلى 52 مليار ريال خلال ثمانية أشهر منذ بداية العام حتى أغسطس، واستحوذت "الفلل" على النصيب الأكبر بنحو 69 في المئة بما يعادل 36 مليار ريال.


انخفاض قيمة الصفقات المباعة

وجاء التراجع متماشيا مع الانخفاض في قيمة الصفقات البيعية، إذ بلغت خلال سبعة أشهر منذ بداية العام حتى يوليو 157 مليار ريال فيما كانت 197 مليار ريال للفترة المماثلة من 2022.
وتراجع عدد الصفقات 30 في المئة إلى 139.474 صفقة خلال فترة يناير حتى يوليو، نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة والتضخم المستمر الذي دفع إلى زيادة أسعار العقارات.


آلية الدعم المحدثة

وأطلق برنامج "سكني" في فبراير الماضي، آلية الدعم المحدثة التي شملت دعما ماليا فوريا غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إلا أن الواضح أنها لم تغير شيئا.

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