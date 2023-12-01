أهم 10.. تحذير من حساب المواطن للبنوك وأمطار رعدية على هذه المناطق حتى الإثنين

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز بالمسجد الحرام(صور)
أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عقب صلاة العصر اليوم، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.
"نزاهة": توقيف 146 مواطنًا ومقيمًا في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال شهر نوفمبر 2023م، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
من السبت للاثنين.. تحذير من أمطار رعدية على معظم المناطق
أصدر المركز الوطنى للأرصاد تحذيرًا من فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة ،
تحذير من حساب المواطن للبنوك قبل أيام من صرف دفعة ديسمبر
أطلق حساب المواطن، تحذيرًا للبنوك من الحسم من حسابات المستفيدين من برنامج الدعم، وذلك قبل أيام من صرف دفعة ديسمبر – الدفعة 73.
السجن والغرامة.. تنبيه لـ "الجوازات" بشأن عقوبة تشغيل الوافدين المخالفين
أصدرت المديرية العامة للجوازات اليوم، تنبيها مهمًا بشأن عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة.
تحذير من "قوى" حول الانقطاع عن العمل ومهلة الـ60 يومًا
أكدت منصة "قوى" أنه يجب على صاحب المنشأة عند تقديمه لطلب انقطاع عامل عن العمل إخبار الموظف، كما تصل رسالة نصية من قوى إلى الموظف بذلك.
دعاء خطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة لأهالي غزة (فيديو)
دعا خطيب المسجد الحرام، الدكتور فيصل غزاوي للفلسطينيين بالغلبة والتمكين، فيما يواصلون التصدي للهجوم الصهيوني الذي شارف على شهرين لم يتوقف فيهما القتال سوى لبضعة أيام.
حالة طبية نادرة.. حكاية سبعينية أنجبت توأمين
أنجبت امرأة أوغندية في السبعين من العمر توأمين، في حالة طبية نادرة وإنجاز استثنائي.
أكبر مركز طبي أمريكي يحسم الجدل حول المرض الغامض في الصين
أثار الارتفاع الكبير في أمراض الجهاز التنفسي بين الأطفال في الصين، مخاوف أعادت إلى الأذهان الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19 .
العمل ليلاً يُصيب بالأمراض القلبية في هذه الحالة
أجرى باحثون في جامعة آرهوس في الدنمارك، دراسة شملت أكثر من 250,000 شخص يعملون في نوبات ليلية.
26.4 مليار ريال مشتريات البطاقات الائتمانية بالمملكة
بلغت فيه قيمة قروض البطاقات الائتمانية في المملكة 26.4 مليار ريال خلال الربع الثالث 2023.