بسرعة خاطفة.. شرطة الرياض تُطيح بشخصين ارتكبا أفعالًا مشينة وهربا (فيديو)

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أعلنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من القبض على شخصين لانتحالهما صفة غير صحيحة.





شرطة الرياض تُطيح بشخصين ارتكبا أفعالًا مشينة



وأوضح حساب الأمن العام على منصة "إكس"، أن المتهمين قاما بسرقة مبلغ مالي وصدما مركبتين أثناء هروبهما.

وأكدت شرطة الرياض، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الجنائية بحقهم.









ضبط 8 أشخاص في مشاجرة



🎥 | دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على شخصين لانتحالهما صفة غير صحيحة وسرقة مبلغ مالي وصدم مركبتين أثناء هروبهما. pic.twitter.com/BzwFc47JlO March 1, 2024

ومؤخرًا، ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض 8 أشخاص، ظهروا في مقطع مرئي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة جماعية بينهم في مكان عام، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.