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بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يصل العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارة رسمية

وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
وزير الدفاع
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بتوجيه من القيادة -حفظها الله- وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارةٍ رسمية.اضافة اعلان

وزير الدفاع في باكستان:


وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار قاعدة نور خان الجوية بإسلام آباد معالي وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، وعدد من كبار المسؤولين.
وسيعقد سموه خلال الزيارة عددًا من اللقاءات؛ لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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