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بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني (صور)

وزير الدفاع يستقبل رئيس الوزراء اليمني
وزير الدفاع يستقبل رئيس مجلس الوزراء اليمني
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بتوجيه من القيادة - حفظها الله - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في جدة، اليوم الخميس، دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.اضافة اعلان
 وفي بداية اللقاء، نقل سمو وزير الدفاع لدولته تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - أيدهما الله - وتمنياتهما لليمن وشعبه الشقيق السلام والازدهار، فيما حمل دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.


التطورات الأخيرة في الشأن اليمني

 وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات الأخيرة في الشأن اليمني، والمساعي المبذولة لاستكمال وتنفيذ خارطة الطريق، التي ترعاها الأمم المتحدة، وبحث الجهود القائمة لدعم سير العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، ومسار السلام؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
 وأكد سموه خلال لقائه بدولته موقف المملكة الثابت بدعم الحكومة والشعب اليمني الشقيق، بما يلبي تطلعاتهم ويسهم في تنمية اليمن وازدهاره.


 حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
 كما حضره من الجانب اليمني مدير مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء أنيس باحارثة، ومستشار دولة رئيس مجلس الوزراء السفير مجيب عثمان.

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