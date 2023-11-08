بالمدينة.. جراحة دقيقة تُنهي مُعاناة شاب في "سلمان الطبية"

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أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي، انه تم إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالحبل الشوكي لإنهاء مُعاناة شاب في مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة. اضافة اعلان





استئصال ورم بالحبل الشوكي



تم إجراء أشعة الرنين المغناطيسي



إجراء 3473 عملية جراحية



وأوضح أن فريقًا طبيًا مختصًا، تمكن بجراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الطبية بالمدينة المنورة، من استئصال ورم بالحبل الشوكي لمريض في العقد الرابع.وأضاف أن المريض حضر إلى طوارئ المستشفى الرئيسي بالمدينة الطبية، وهو يعاني من الآم شديدة في الظهر، وضعف الإحساس في الأطراف السفلية، وعلى الفور تم إجراء أشعة الرنين المغناطيسي له حيث أظهرت وجود ورم في الحبل الشوكي بمنطقة الفقرات الصدرية السفلى والمنطقة القطنية العلوية.وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال الورم كاملاً وتكللت بالنجاح – ولله الحمد – وغادر المريض المستشفى بصحة جيدة وبدون أي مضاعفات.يذكر أن طوارئ مستشفيات مدينة الملك سلمان الطبية استقبلت 83017 مستفيداً خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023م، فيما استفاد من خدمات العيادات الخارجية 102390 مستفيداً، وأجريت 3473 عملية جراحية و 2942 حالة ولادة.