الأربعاء، 24 ربيع الثاني 1445 ، 08 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالمدينة.. جراحة دقيقة تُنهي مُعاناة شاب في "سلمان الطبية"

مدينة الملك سعود الطبية
مدينة الملك سلمان الطبية
أ أ

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي، انه تم إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالحبل الشوكي لإنهاء مُعاناة شاب في مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة.اضافة اعلان

استئصال ورم بالحبل الشوكي

وأوضح أن فريقًا طبيًا مختصًا، تمكن بجراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الطبية بالمدينة المنورة، من استئصال ورم بالحبل الشوكي لمريض في العقد الرابع.

تم إجراء أشعة الرنين المغناطيسي

وأضاف أن المريض حضر إلى طوارئ المستشفى الرئيسي بالمدينة الطبية، وهو يعاني من الآم شديدة في الظهر، وضعف الإحساس في الأطراف السفلية، وعلى الفور تم إجراء أشعة الرنين المغناطيسي له حيث أظهرت وجود ورم في الحبل الشوكي بمنطقة الفقرات الصدرية السفلى والمنطقة القطنية العلوية.
 وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال الورم كاملاً وتكللت بالنجاح – ولله الحمد – وغادر المريض المستشفى بصحة جيدة وبدون أي مضاعفات.

إجراء 3473 عملية جراحية

يذكر أن طوارئ مستشفيات مدينة الملك سلمان الطبية استقبلت 83017 مستفيداً خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023م، فيما استفاد من خدمات العيادات الخارجية 102390 مستفيداً، وأجريت 3473 عملية جراحية و 2942 حالة ولادة.

اقرأ أيضا

الضمان الاجتماعي
2:30 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

بالخطوات.. كيفية تسجيل زوجـة المواطن "غير السعودية" في الضمان الاجتماعي

سفارة المملكة في أوغندا
2:11 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. سفارة الملكة في الكويت تزف بشرى سارة للمواطنين

أخبار السعودية
1:55 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. الدعم السكني للأعزب في هذه الحالات وتطوير عاجل لخدمة تجديد جواز السفر

الجواز الجوازات أبشر
1:09 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عبر "أبشر".. تعرف على تطوير خدمة تجديد الجواز بشكلها الجديد

اقرأ أيضا

حظر العمولات والمنفعة على موظفي الولاية على أموال القاصرين

عاجل.. التقلبات الجوية تدفع"تعليم مكة" لتعليق الدراسة المسائية

37 في ينبع.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

خبير طقس يُحذر ويتوقع انخفاض في الحرارة على معظم المناطق

حملة التبرعات الشعبية للفلسطينيين تتجاوز 415 مليون ريال

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

غ987978 11:54 ص الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

"تجمع المدينة" يُطلق مشروع سفراء التطوع الصحي

درجات الحرارة 9:55 ص الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

39 في مكة.. استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة

أمطار المملكة 6 7:15 ص الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولًا ورياحًا على 11 منطقة

جراحة 8:32 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

استئصال ورم سرطاني خبيث بالقولون لثلاثينية بمستشفى النور التخصصي

اقرأ أيضا

F-ZAJ-QWUAA2iY-
10:20 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

لماذا يشعر مريض الروماتيزم بالألم في فصل الشتاء؟

أهم 10
10:08 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الدعم الإضافي من حساب المواطن ووظائف بالمدن الطبية بوزارة الداخلية

ضريبة-القيمة-المضافة-1
9:38 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

خدمة اليوم.. 5 خطوات لطلب تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة على الواردات

FjguXssXgAAWB3E-877x492
8:50 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

تقلبات جوية.. تعرف على خريطة الأمطار المتوقعة على مناطق المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الطقس - الامطار - امطار - ارشيفية
2:01 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

إنذار أحمر.. تحذير عاجل من أمطار غزيرة على هذه المناطق لـ 9 مساءً

أخبار السعودية
1:55 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. الدعم السكني للأعزب في هذه الحالات وتطوير عاجل لخدمة تجديد جواز السفر

إصابات العمل
1:42 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

توضيح من "التأمينات" بخصوص إصابات العمل

الجواز الجوازات أبشر
1:09 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عبر "أبشر".. تعرف على تطوير خدمة تجديد الجواز بشكلها الجديد

التمييز بين الإصابة بالإنفلونزا أو كورونا
1:02 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

تحذير عاجل عن إمكانية الإصابة بـ كورونا أكثر من مرة خلال شهور قليلة

المسبار إقليدس
12:16 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

تُنشر للمرة الأولى.. صور تكشف تفاصيل مذهلة عن أسرار الكون