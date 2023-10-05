الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

النيابة العامة تكشف عن عقوبتين للتشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل

النيابة العامة
النيابة العامة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

نشرت النيابة العامة تنبيها يوضح ما أقره نظام مكافحة جرائم المعلومات للأشخاص.

نظام مكافحة جرائم المعلومات:

اضافة اعلان
وقالت: "أحاط نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الأشخاص بحماية عدلية من الجناية عليهم أو الإساءة لهم عبر الشبكة المعلوماتية وقرر العقوبات النظامية في ذلك".

وأوضحت أنه فيما يخص جريمة التشهير بالآخرين، فيعاق كل شخص يقوم بذلك عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة بما يلي:

١- السجن مدة تصل إلى سنة.

٢- غرامة مالية تصل إلى ٥٠٠ ألف.

نظام الإجراءات الجزائية:

في وقت سابق، أعلنت النيابة العامة عن تشديد عقوبة جريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة إذا كان ارتكابها مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم.

في وقت سابق، أكدت النيابة العامة أن من الضمانات المفررة طبقا لنظام الإجراءات الجزائية أنه يحق لكل متهم الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

وأضافت النياية في إنفوجراف توضيحي: "أنه يجب أن يعرف المتهم بهذا الحق عند القبض عليه أو توقيفه".

وأشارت إلى أنه ليس للمحقق - أثناء التحقيق - أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه.

وتابعت: "وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية".

في وقت سابق، أكدت النيابة العامة أن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، أضفى الحماية العدلية الرفيعة للنقد من كل أشكال وصور الجناية، وقرر العقوبات المشددة بحق من يعتدي عليها سواء كانت نقوداً ورقية أم معدنية.

وحددت النيابة، عقوبة كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة ، أو خارجها، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويح لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى، أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف، أو مواده أو وسائله، أو أدواته بسوء نية.

وتشمل العقوبة :


- السجن مدة تصل إلى خمس وعشرين سنة
- غرامة مالية تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال
- أو بإحدى هاتين العقوبتين






اقرأ أيضا

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
6:23 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

هل قطع الغيار من الخارج مشمولة بالضريبة.. الزكاة والجمارك توضح؟

الحرب على المخدرات
5:45 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

بـ "الشرقية والرياض وعسير وجازان".. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

الجوازات
5:27 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

توضيح مهم من الجوازات بشأن "تلف جواز سفر" العمالة

2023-10-05_17-38-20
5:22 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

الحلوة الرميثية تصدرت المبيعات.. 700 ألف ريال حصيلة مهرجان التمور بمدينة الروضة

اقرأ أيضا

أخبار السعودية.. الرخصة المهنية والعلاوة السنوية وعشرات الوظائف

قائد قوات التحالف يستقبل المبعوث الأمريكي السابق لأفغانستان

الفريق الطبي: إتمام المرحلة الـ5 من عملية فصل التوأم التنزاني

اقتحام لأقصى.. شهيدان برصاص الاحتلال وإصابة واعتقال العشرات

رد من وزير التعليم.. هل تؤثر الرخصة المهنية على العلاوة السنوية؟ (فيديو)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

النيابة العامة - جديد 6:18 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

النيابة العامة توضح حالات تشديد عقوبة انتحال صفة رجل السلطة

النيابة العامة 6:11 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

النيابة العامة توضح حقوق مهمة للمتهم أثناء توقيفه

النيابة العامة 6:49 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

النيابة العامة توضح خطوات حماية البيانات التجارية .. وتكشف عقوبة المخالفين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 1:12 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

رسالة شفهية من خادم الحرمين الشريفين لرئيس بوركينافاسو

اقرأ أيضا

46eqk6u7lr7_98t578_9_0
3:29 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

خطوة مهمة من النيابة العامة لمكافحة الاحتيال المالي

قفغ فق
2:37 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

عاجل.. "مدني الطائف" يُباشر حريقًا ضخمًا ويدعو لإخلاء المنازل

ابشر
2:29 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

سجل مولودك الجديد وأنت في منزلك بهذه الطريقة

منصة بلدي
2:13 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

كيف تستخرج تصريح تقديم الخدمات المنزلية من منصة "بلدي"؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

النيابة العامة
6:25 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

النيابة العامة تكشف عن عقوبتين للتشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل

حساب المواطن
6:22 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

حساب المواطن: في هذا الموعد يتم التحقق من بيانات المواطنين المستحقين للدعم

المسجد النبوي
5:59 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

بكل يسر.. 8 خطوات لاستخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة

الحرب على المخدرات
5:45 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

بـ "الشرقية والرياض وعسير وجازان".. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

الجوازات
5:27 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

توضيح مهم من الجوازات بشأن "تلف جواز سفر" العمالة

2023-10-05_17-38-20
5:22 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

الحلوة الرميثية تصدرت المبيعات.. 700 ألف ريال حصيلة مهرجان التمور بمدينة الروضة