الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

لا يعزل عن وكيله أو محاميه..

النيابة العامة توضح حقوق مهمة للمتهم أثناء توقيفه

النيابة العامة
النيابة العامة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

قالت النيابة العامة إن من الضمانات المفررة طبقا لنظام الإجراءات الجزائية أنه يحق لكل متهم الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.اضافة اعلان


النيابة العامة:


وأضافت النياية في إنفوجراف توضيحي: "أنه يجب أن يعرف المتهم بهذا الحق عند القبض عليه أو توقيفه".

وأشارت إلى أنه ليس للمحقق - أثناء التحقيق - أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه.

وتابعت: "وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية".


في وقت سابق، أكدت النيابة العامة أن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، أضفى الحماية العدلية الرفيعة للنقد من كل أشكال وصور الجناية، وقرر العقوبات المشددة بحق من يعتدي عليها سواء كانت نقوداً ورقية أم معدنية.

التحذير من تزييف النقود


وحددت النيابة، عقوبة كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة ، أو خارجها، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويح لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى، أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف، أو مواده أو وسائله، أو أدواته بسوء نية.

وتشمل العقوبة :


- السجن مدة تصل إلى خمس وعشرين سنة
- غرامة مالية تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال
- أو بإحدى هاتين العقوبتين

 



اقرأ أيضا

الصيد
6:37 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط (6) مخالفين لنظام البيئة

امطار - جازان - عسير - انذار احمر
5:53 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

إنذار أحمر على "جازان".. الأرصاد تكشف تفاصيل التغيرات المفاجئة

امانة جدة
5:40 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

جدة.. استعادة مواقع للمرافق العامة بمساحة أكثر من 200 ألف متر مربع

الرياض - احياء قديمة بالرياض
5:28 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

حقيقة إزالة بعض الأحياء القديمة في الرياض

اقرأ أيضا

سامسونج تخطط لإنتاج 5 ملايين هاتف سنويا في دولة عربية

أخبار السعودية.. مهلة الجمعيات الأهلية وأمطار ورياح على مكة

شاهد.. السيول تجري أنهارًا نتيجة غزارة الأمطار غرب المدينة

تعرف على الأعذار المقبولة للغياب من المدرسة

"الخارجية الفلسطينية": نثق في دور المملكة لتحقيق السلام بالشرق الأوسط

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

النيابة العامة 6:49 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

النيابة العامة توضح خطوات حماية البيانات التجارية .. وتكشف عقوبة المخالفين

الحرب على المخدرات 11:16 م الخميس، 31 أغسطس 2023

ضربة نوعية لتجار السموم في جازان وتبوك .. الكشف عن تفاصيل الإطاحة بهم

2147213 8:12 م الخميس، 31 أغسطس 2023

النقل تكشف آخر تطورات أعمال الصيانة في عقبة شعار بعسير.. وموعد الافتتاح الرسمي

النيابة 1 6:27 م الخميس، 31 أغسطس 2023

النيابة توضح عقوبة تمكين الأجانب من الأنشطة الاقتصادية بدون ترخيص

اقرأ أيضا

Capture
3:33 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

"الصحة العالمية" تدعو إلى منع منتجات النيكوتين في المدارس لحماية الشباب

78
3:20 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

360 جهة شاركت في احتفالات اليوم الوطني ببلديات الرياض

F68oeklXcAA3uln
2:53 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

أمير دولة قطر يستقبل سمو وزير الخارجية

الادارة العامة للتدريب
2:22 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

5 آلاف فرصة تدريب مجاني حضوري وعن بعد بمكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

2023-09-26_18-38-06
6:36 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

إسقاط طائرتين محملتين بالمواد المخدرة قبل الوصول لدولة عربية

F65ZV66WsAAvY4z
6:09 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

دولة أفريقية تقترب من مليون حافظ للقرآن.. حضور واسع في برنامج "مزامير داود"

امطار - جازان - عسير - انذار احمر
5:53 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

إنذار أحمر على "جازان".. الأرصاد تكشف تفاصيل التغيرات المفاجئة

حساب المواطن
5:39 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

الابن مسجل كتابع وحصل على وظيفة .. هل يؤثر ذلك على دعم المواطن؟

الرياض - احياء قديمة بالرياض
5:28 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

حقيقة إزالة بعض الأحياء القديمة في الرياض

العلم السعودي
5:26 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

دول الخليج تتصدر أقل10 دول في عدد الوفيات عالميا.. وهذا ترتيب المملكة