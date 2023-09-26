النيابة العامة توضح حقوق مهمة للمتهم أثناء توقيفه

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قالت النيابة العامة إن من الضمانات المفررة طبقا لنظام الإجراءات الجزائية أنه يحق لكل متهم الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. اضافة اعلان





النيابة العامة:

التحذير من تزييف النقود



وتشمل العقوبة :



وأضافت النياية في إنفوجراف توضيحي: "أنه يجب أن يعرف المتهم بهذا الحق عند القبض عليه أو توقيفه".وأشارت إلى أنه ليس للمحقق - أثناء التحقيق - أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه.وتابعت: "وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية".في وقت سابق، أكدت النيابة العامة أن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، أضفى الحماية العدلية الرفيعة للنقد من كل أشكال وصور الجناية، وقرر العقوبات المشددة بحق من يعتدي عليها سواء كانت نقوداً ورقية أم معدنية.وحددت النيابة، عقوبة كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة ، أو خارجها، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويح لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى، أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف، أو مواده أو وسائله، أو أدواته بسوء نية.- السجن مدة تصل إلى خمس وعشرين سنة- غرامة مالية تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال- أو بإحدى هاتين العقوبتين