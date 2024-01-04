أخبار السعودية.. قيمة استحقاق حساب المواطن ونتائج الاختبارات عبر منصة مدرستي

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
تحذير من أمطار غزيرة وسيول وعواصف رعدية على هذه المناطق لـ 10 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرًا من استمرار الحالة المطرية، متوقعًا هطول أمطار مصحوبة بصواعق رعديّة ورياح تستمر حتى المساء.
بالفيديوجراف.. في دقيقة واحدة أسهل طريقة للتقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور
يتطلع شاغلو الوظائف التعليمية المتقدمون بطلبات النقل الخارجي إلى قبولها؛ من أجل إنهاء حالة الاغتراب التي يعانون منها بعيدًا عن الأهل والأقارب.
منصة مدرستي.. طريقة معرفة نتائج الطلاب برقم الهوية 1445
تتيح وزارة التعليم، الاطلاع على نتائج الطلاب والطالبات في اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1445، عبر منصة "مدرستي" فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.
ينتهي اليوم.. طريقة ورابط التقديم على عشرات الوظائف بوزارة الدفاع
كشفت وزارة الدفاع والممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية، عن استمرار التقديم على 126 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات.
بالخطوات.. تعرف على قيمة استحقاقك من حساب المواطن
في أعقاب الإعلان عن نتائج أهلية الدفعة 74 من حساب المواطن – لشهر يناير، يتساءل بعض من انطبقت عليهم شروط الأهلية عن قيمة استحقاقهم الشهري من برنامج الدعم.
المجلس الأعلى للقضاء: إنشاء محكمة جزائية في محافظة حفر الباطن
عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
اليوم.. إطلاق أعمال مشروع منصة "أتم" الوطنية لتبادل أصول الملكية الفكرية
تطلق الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم الخميس، أعمال مشروع المنصة لتبادل أصول الملكية الفكرية "أتم".
تنبيه مهم من "قوى" حول تجديد رخصة العمل للموقوفين
كشفت وزارة الموارد البشرية، عما إذا كان يتعين على الموقوف عن العمل دفع المقابل المالي بأثر رجعي لرخص العمل السابقة كشرط لتجديد رخصة العمل.
منها وجود 100 نخلة.. شروط استقدام العمالة الزراعية لمزارع النخيل
تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة، وضع أدلة تمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات العمالة الزراعية.
"الموارد البشرية" توضح المدة المحددة لدراسة اعتراض الضمان الاجتماعي
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المدة المحددة لدراسة اعتراض الضمان الاجتماعي المقدم من قبل المستفيدين.
"الاستثمارات العامة" يستحوذ على 23.08% من شركة "مبكو" لإنتاج الورق
اكتمل استثمار صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق" في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، لتبلغ نسبة ملكيته 23.08%، عبر الاكتتاب في أسهم جديدة.