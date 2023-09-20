4 فصول مناخية في يوم واحد .. "الزعاق" يكشف مفاجأة

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قال الدكتور خالد الزعاق خبير الأرصاد الجوية، إنه طوال الـ 30 يوماً القادمة سيكون هناك 4 فصول في يوم واحد.



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موسم الصفري:



خط الأستواء:

لفة الألوان



الأمراض المتفشية



موسم الحمير



أيام البيض



وأضاف في مقطع فيديو - بحسب العربية - : خلال الأيام المقبلة سيكون هناك الخريف في آخر العصر والربيع في أول الصباح والقيظ في الظهر وآخر الليل برودة.واستكمل: وهذا التقلبات تسمى عند العامة بموسم الصفري (لاصفرار الأجساد من كثرة الأمراض الموسمية الزكام والحساسية).وتابع: في صباح يوم السبت الموافق 23 سبتمبر ستتخطى الشمس خط الأستواء ، بينما في يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر سيتساوى طول الليل مع النهار في جميع بقاع الأرض.في وقت سابق، قال " الزعاق" إن لغات الشعوب متعددة ومن هذه اللغات لغة الألوان، موضحا أنها لغه تجسيد وتشخيص تثبت في الأذهان.وأشار الزعاق - خلال فقرته المذاعة على قناة العربية، إلى أن أول من استخدم لغة الألوان في حديثهم هم العرب، فاستخدموها في تحياتهم وفي مواسمهم وكذلك في جماليتهم.وأضاف: "في زمن الأمراض المتفشية يمر الإنسان المصاب بثلاثه ألوان من الحمرة والصفرة إلى الزرقة، وهذه الألوان الثلاثة هي الألوان الرئيسية عند العرب.وتابع ؛ المصاب الذي لونه أحمر أو أصفر يمكن أن ينجو ولكن إذا وصل لونه إلى الأزرق يعتبر في عداد الموتى.وذكر أن العامة استخدموا لغة الألوان في حساب مواسمهم، فعندهم "موسم الحمير وموسم أصفري وموسم الأزيري".وتابع: كما أن العرب القدماء استخدموها في حساب أيامهم فعندهم أيام البيض في منتصف الشهر، وكذلك الليالي السود في آخر الشهر.https://twitter.com/dralzaaq/status/1704218582630990282