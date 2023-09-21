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الليلة .. ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة تشاهد بالعين المجردة

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القمر والاقتران
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تشهد سماء المملكة والمنطقة مساء اليوم ظاهرة فلكية تُشاهد بالعين المجرة، تتمثل في اقتران القمر بالنجم العملاق.

اقتران القمر بالنجم العملاقاضافة اعلان


وعلقت الجمعية الفلكية بجدة على هذه الظاهرة بقولها: "يرصد بسماء المملكة والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الخميس  21 سبتمبر 2023 وبداية الليل اقتران القمر بالنجم العملاق قلب العقرب باتجاه الأفق الجنوب الغربي في منظر مشاهد بالعين المجردة. 

عطارد يصل للاستطالة العظى


وأضافت "يصل كوكب عطارد استطالته العظمى الغربية الصباحية - اقصى مسافة زاوية من الشمس - يوم صبيحة يوم الجمعة 22 سبتمبر 2022 وهي فرصة لرصد الكوكب بالعين المجردة فوق الأفق الشرقي أعلى موقع شروق الشمس واسفل كوكب الزهرة الساطع قبل شروق الشمس بحوالي 60 دقيقة تقريبا".
ومع اقتراب فصل الصيف على الانتهاء واقتراب فصل الشتاء يتحدث البعض عن ظهور عنقود الثريا في السماء.

عنقود الثريا


ويرتبط ظهور عنقود الثريا بفصل الشتاء، بالنسبة لنصف الكرة الشمالي، ورغم ذلك سيظل يرصد في سماء المساء حتى أبريل المقبل، وسيكون اقترانه بالقمر فرصة لتحديده بشكل أوضح، كما تقول الجمعية الفلكية بجدة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك.

وتوضح فلكية جدة، أن القمر وعنقود الثريا يتحركان سوياً نحو الغرب عبر السماء مع حلول الشتاء، وذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها، ويمكن في حال تعذر مشاهدة الظاهرة بالعين المجردة من داخل المدن، مشاهدتها عن طريق توجيه المنظار الفلكي نحو القمر، حيث سيظهر العنقود في مجال الرؤية حيث حلول هذه الظاهرة الفلكية.

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