فلكية جدة: القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر ربيع الأول في هذا الموعد

القمر ومنزلة الاقتران



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عنقود الثريا



أوضحت الجمعية الفلكية بجدة موعد وصول القمر لمنزلة الاقتران لشهر ربيع الأول بمشيئة الله.وقالت فلكية جدة، في بيان عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "تشير الحسابات الفلكية بأن القمر سيصل منزلة الإقتران لشهر ربيع الاول يوم الجمعة 30 صفر 1445 الموافق 15 سبتمبر 2023 عند الساعة 04:39 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة".ومع اقتراب فصل الصيف على الانتهاء واقتراب فصل الشتاء يتحدث البعض عن ظهور عنقود الثريا في السماء.ويرتبط ظهور عنقود الثريا بفصل الشتاء، بالنسبة لنصف الكرة الشمالي، ورغم ذلك سيظل يرصد في سماء المساء حتى أبريل المقبل، وسيكون اقترانه بالقمر فرصة لتحديده بشكل أوضح، كما تقول الجمعية الفلكية بجدة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك.وتوضح فلكية جدة، أن القمر وعنقود الثريا يتحركان سوياً نحو الغرب عبر السماء مع حلول الشتاء، وذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها، ويمكن في حال تعذر مشاهدة الظاهرة بالعين المجردة من داخل المدن، مشاهدتها عن طريق توجيه المنظار الفلكي نحو القمر، حيث سيظهر العنقود في مجال الرؤية حيث حلول هذه الظاهرة الفلكية.ووفق الدراسات الحديثة، فإن نجوم الثريا ولدت من سحابة الغاز والغبار نفسها منذ نحو 100 مليون سنة مضت، بالمقارنة مع 4 مليارات سنة ونصف لعمر الشمس، ونجوم هذا العنقود مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سوياً عبر الفضاء.