"الكسَّار" يشارك بمؤتمر الثروة المعدنية بالوطن العربي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة

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شارك الدكتور محمد بن هلال الكسَّار، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة بجامعة الملك سعود، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة التابع لجامعة الدول العربية، في المؤتمر الدولي الثالث عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بعنوان الثروة المعدنية بالوطن العربي: آفاق اقتصادية وتحديات بيئية.

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محاور مؤتمر الثروة المعدنية بالوطن العربي



ويعقد المؤتمر بمقر جامعة الدول العربية وتحت رعايتها خلال الفترة من 27 إلى 28 ديسمبر 2023 بمدينة القاهرة، وكانت أهم محاوره على هذا النحو:1 - الاستفادة من تجارب محلية وإقليمية دولية ناجحة.2 - دراسة سبل الشراكة العربية والدولية لتطوير قطاع التعدين بالوطن العربي.3 - دراسة الأهمية النسبية للثروات المعدنية العربية في خارطة العالم المعدنية.تسليط الضوء على أهمية الثروة المعدنية في التنمية ودورها في ضمان الأمن الصناعي تحديداً.4 - الاستفادة من الدراسات والبحوث ذات العلاقة للمساهمة في رسم تصورات مستقبلية لكيفية ضمان الاستخدام الأمثل للثروات المعدنية.5 - إبراز أهم التحديات البيئية التي يمكن أن تطرحها الثروات المعدنية، لاسيما بالنسبة لبعض المعادن المشعة وكيفية التعامل معها.6- إشراك مؤسسات المجتمع المدني بكل مؤسساته وهيئاته في بناء تصور لمستقبل قطاع التعدين بالوطن العربي.7 - رفع تقرير مفصل لأصحاب القرار حول الموضوع من أجل بناء الإستراتيجية المناسبة وتوحيد الرؤى والتوجهات.يذكر أن الكسَّار، هو نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإدارة بجامعة الملك سعود، وعضو جمعية الاستشاريين الإداريين.كما أنه عضو في الجمعية السعودية للإعلام والاتصال بجامعة الملك سعود، وهو عضو مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.ويمتلك الكسار خبرة عملية تقارب 25 عامًا في القطاع (العام - الخاص - غير الربحي) بأعمال القيادة التنفيذية والاستشارات الإدارية. ويحمل الكسار درجة الدكتوراه في العلوم الإدارية والأمنية. وشارك بالعديد من الملتقيات العلمية والعملية (معارض -ندوات - مؤتمرات) محليًا ودوليًا. وصدر له كتابان أحدهما عن الإدارة الإلكترونية، والآخر في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية والأمن المائي.هذا ويعتبر الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة منظمة عربية تطوعية غير حكومية وغير ربحية، وعضو بالمكتب التنفيذي الدائم لملتقى الاتحادات العربية النوعية التابعة لجامعة الدول العربية، وتتخذ من جمهورية مصر العربية مقرًا دائمًا بموجب اتفاقية مقر مع وزارة الخارجية المصرية.ويهدف الاتحاد إلى رفع مستوى الوعي بشأن التنمية المستدامة وحماية البيئة في الوطن العربي من خلال تبادل الخبرات العملية والعلمية، وينظم الاتحاد بشكل شبه سنوي مؤتمرًا علميًا دوليًا، إضافة للعديد من الأنشطة التي تقام على مدار السنة بمختلف الوطن العربي.ويشارك بعضويته العديد من المهتمين من مختلف أقطار الوطن العربي بصفاتهم الشخصية حيث تأسس الاتحاد بعام 2009 وكان الكسَّار من المؤسسين وما زال عضو بمجلس إدارته ونائب لرئيسه وشارك بأغلب فعاليته على مدى الأعوام الماضية.