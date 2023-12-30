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القوات الخاصة للأمن البيئي تطيح بـ 4 مخالفين

الامن البيئي
الأمن البيئي
أ أ
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مُخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة مكة المكرمة.

ضبط 3 معدات تستخدم في تكسير الصخوراضافة اعلان

وأوضحت القوات أنه تم ضبط 3 معدات تستخدم في تكسير الصخور ونقل التربة يعمل عليها مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية ، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم إلقاء القبض على شخصين بالمنطقة الشرقية لترويجهما (2.5) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. 

الإحالة إلى النيابة العامة

وأضافت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

تهريب قات مخدر

في سياق متصل، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر ، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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