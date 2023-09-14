"العربية للعالم".. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق قناته التعليمية على اليوتيوب

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أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية إطلاق قناته التعليمية على اليوتيوب تحت اسم "العربية للعالم"؛ لتمكين متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها من المهارات الأساسية التي يحتاجون إليها؛ وذلك من خلال تقديم محتوى عربي تعليمي فعّال وإثرائي سهل ومُيسر وعصري، يضم جوانب الحياة اليومية والمواقف التواصلية، وإستراتيجيات التعلم. اضافة اعلان

إضافة إلى تقديم الثقافة السعودية بلغة واضحة ومفهومة، وفقًا لمعايير الإطار الأوروبي المرجعي المشترك لتعليم اللغات.





مزايا قناة العربية للعالم



5 مسارات تعليمية



وما يميز قناة "العربية للعالم" التي يمكن متابعتها على منصة اليوتيوب- تقديمها لأكثر من 100 مقطع تعليمي قصير، مقسمة إلى خمسة مسارات على نحو يسهل الوصول إلى الموضوعات المستهدفة ؛ إذ جرى تأليف محتوى القناة وجمعه بالتعاون مع نخبة من الخبراء السعوديين المتخصصين في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، في حين تُقدَّم المواد المؤلَّفة عن طريق مقدمين محترفين بطريقة غير تقليدية، وبتدقيق من فريق الخبراء.وتضم المسارات التعليمية الخمسة للقناة، كلًّا من : "العربية من حولي"، و"العربية للتواصل"، و"إبداع العربية"، و"دليلك نحو تعلم العربية"، و"الثقافة العربية"؛ وهو ما سيسهم في تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها من خلال المواقف الواقعية اليومية، وإثراء حصيلتهم اللغوية بمفردات وتراكيب وتعبيرات مناسبة، فضلًا عن تمكين المتعلم من التواصل مع الآخرين بحسب المواقف التي يتعرض لها، ونشر الوعي بمميزات اللغة العربية وجمالياتها، ومساعدة متعلم اللغة العربية على الاندماج في المجتمعات العربية، إضافة إلى بناء نموذج تعليمي مرئي ماتع يقرب اللغة العربية للراغبين في تعلمها على منصة اليوتيوب بنمط إثرائي فعال؛ لذلك تُعدّ القناة منارة عالمية لإثراء المحتوى العربي على موقع اليوتيوب، تستهدف كل مهتم باللغة العربية وثقافتها من الناطقين بغيرها.يذكر أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، يعدّ مرجعًا عالميًّا في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من خلال مشاريعه ومبادراته ومنتجاته وتطبيقاته ووسائله التعليمية الجديدة والمبتكرة؛ وهو ما جعله متميزًا في توفير تعليم من الطراز العالمي، وفقًا لأهدافه الإستراتيجية في المحافظة على سلامة اللغة العربية وهويتها اللغوية، ودعمها نطقًا وكتابةً، وتيسير تعليمها وتعلّمها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.