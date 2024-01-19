الأحوال المدنية تكشف إمكانية تسجيل اسم المولود بالحركات

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حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ضوابط تسجيل أسماء المواليد الجدد في المملكة.





تسجيل المولود بالأحوال المدنية اضافة اعلان



ضوابط تسجيل الأسماء



إصدار بطاقة الهوية للأبناء



وتفاعلت الأحوال المدنية، عبر حسابها "العناية بالعملاء"، مع استفسار مواطن بشأن مدى إمكانية تسجيل اسم المولود بالحركات.وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "الحركات لا تكتب في نظام الاحوال المدنية، نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق، تفاعلت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مع تساؤل أحد المواطنين بشأن تسمية المولود بـ"مناي".وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي العناية بالعملاء في منصة إكس "تويتر سابقا": "إنه لا توجد قائمة أسماء محددة، وإنما هناك معايير لاختيار الإسماء، نسعد بخدمتك".كذلك حددت الأحوال المدنية ضوابط لتسجيل الأسماء كالتالي:- يجوز التسمي بالاسماء المتعارف عليها عند العرب والدارجة بالمجتمع (مثل الوليد ، العنود)- يسجل الاسم مجردا من الألقاب- لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم- لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة- يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلاميةوكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قد أوضحت السن الإلزامي لإصدار بطاقة الهوية الوطنية للأبناء من الذكور والإناث.جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء في منصة إكس، على سؤال مستفيد استفسر بشأن سن إصدار بطاقة الهوية للأبناء.وأجابت الأحوال المدنية، بقولها "يكون إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث إجباري عند إتمام ١٥ سنة، ويكون اختياري من سن ١٠-١٥ سنة".

تتيح وزارة الداخلية عبر منصة أبشر لأولياء الأمور من المواطنين والمواطنات والمقيمين تسجيل مواليدهم حديثي الولادة إلكترونيًا.

بالإضافة إلى توصيل الوثائق (سجل الأسرة وشهادة الميلاد للمواطنين، وشهادة الميلاد للمقيمين) إلى عنوان المستفيد المسجل دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.









خطوات تسجيل المواليد في أبشر



الشروط بالتفصيل:



متطلبات الخدمة



1ـ الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمات الأحوال المدنية > طلب وثيقة بدل فاقد.2ـ عرض الصفحة الترحيبية للخدمات مع شروطها.3ـ اختيار ""التالي"".4ـ يعرض النظام تفاصيل المواليد الجدد للمستفيد.5ـ الإقرار بصحة البيانات المعروضة واختيار ""التالي"".6ـ يسجل النظام المولود الجديد ويتم تحويل المستفيد إلى صفحة توصيل الوثائق7ـ اختيار ""طلب توصيل الوثائق"".8ـ يعرض النظام عناوين المستفيد المسجلة في أبشر9ـ اختيار العنوان ثم الضغط على ""التالي""10ـ استكمال الطلب ودفع أجور التوصيل.11ـ إنشاء رقم مرجعي وحفظ الطلب، بعد نجاح عملية الدفع.ـ تسجيل المواليد داخل المملكة العربية السعودية فقط.ـ يشترط وجود تبليغ ولادة في نظام وزارة الصحة.ـ يشترط لتسجيل المولود (المواطن) عبر هذه الخدمة عدم مرور أكثر من 360 يوماً من تاريخ الولادة.ـ يشترط لتسجيل المولود (المقيم) عبر هذه الخدمة عدم مرور أكثر من 30 يومًا من تاريخ الولادة.ـ تسديد أي غرامات مالية مسجلة من قبل الأحوال المدنية.ـ تسديد أجور التوصيل.ـ وجود عنوان وطني ضمن نطاق توصيل البريد السعودي.إتمام إجراءات تبليغ الولادة من المستشفى.