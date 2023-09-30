معرض الرياض الدولي للكتاب ينعش ليالي العاصمة

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انطلقت الدورة الجديدة من معرض الرياض الدولي للكتاب، والذي يقام في الفترة من 28 سبتمبر وحتى السابع مع أكتوبر في جامعة الملك سعود، تحت شعار "وجهة ملهمة" بمشاركة أكثرمن 1800 دار من 32 دولة. اضافة اعلان





إصدرات المكتبة العربية



ثالث معرض للكتب



سلطنة عمان ضيفة شرف

الباحة الخارجية للمعرض

ويطلق المعرض الفرصة مجدداً للقاء مع الكِتاب وملايين العناوين لأحدث إصدارات المكتبة العربية، ضمن فضاء شاسع من النقاش الفكري والمعرفي والثقافي، ينعش ليالي العاصمة، بمشاركة ناشرين ومثقفين وصنّاع محتوى من مختلف دول العالم.ومنذ الساعات الأولى لانطلاق هذه التظاهرة الثقافية بأرض المملكة، توافَدَ الناس للاطلاع على أحدث الإصدارات، ومتابعة العناوين والكتب في مختلف المجالات، والاستمتاع ببرنامج ثقافي يلبّي الاهتمامات، هو الأكبر عربياً في تنوّعه واستيعابه للموضوعات الفكرية والعلمية.ويأتي معرض الرياض الدولي للكتاب كثالث معرض للكتب تقيمه المملكة هذا العام بعد معرضي الشرقية والمدينة المنورة فيما تنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة معرضا أخيرا في جدة خلال شهر ديسمبر.واكتظّت أروقة المعرض بالحضور، بعدما أتاح موقعه الجديد في جامعة الملك سعود، إقامته على مساحة تزيد على 50 ألف متر مربع، يسّرت للزوار التنقّل بسهولة وانسيابية بين 1800 دار تشارك من 32 دولة.وتعرض ملايين العناوين، وسط التدفُّق نحو القاعات ورش التدريب ومنصات الأمسيات الحوارية والفنية للاستمتاع بأمسيات تتناول مختلف قضايا الحراك الفكري وموضوعات الإبداع العربي، وتشهد على ازدهار فصول الثقافة ضمن منصة الرياض للكتاب.في موقع بارز من المعرض، تلفت الحضور فرقة فلكلور عُمانية تقدّم فنوناً شعبية تعكس تنوّع البلاد وثراء تراثها، حيث تحلّ سلطنة عُمان ضيفة شرف هذه الدورة.ويعرض جناحها جوانب من الفكر والثقافة والأدب والتراث، إلى ندوات فكرية وأمسيات شعرية وعروض فنية، بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين العمانيين.في الباحة الخارجية للمعرض، يلتقط الزائر أنفاسه لاستئناف جولته بين الكتب ودور النشر، حيث تنتشر المقاهي وتدور النقاشات بين الضيوف والمثقفين.