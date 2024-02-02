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احذري.. 7 أطعمة ممنوعة على طفلِك قبل عمر عام

غذاء الأطفال قبل عام
غذاء الأطفال قبل عمر عام
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أكد أطباء الأطفال وحديثي الولادة، على أن بلوغ الطفل سن تناول الطعام لا يعني أن جميع الأطعمة مسموحة له، بل هناك مأكولات يحظر تقديمها في وجباته اليومية، يجب على الأمهات أن يكنّ على دراية بها.اضافة اعلان

أطعمة ممنوعة للطفل قبل عمر عام

وقال الدكتور محمد مبروك، اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة، إن بعض الأطعمة - رغم قيمتها الغذائية العالية - يجب على الأم ألا تقدمها للطفل قبل إتمامه العام الأول من عمره، أبرزها:
- عسل النحل: يسبب الحساسية للطفل ويصعب على معدته التعامل معه.
- الحليب كامل الدسم: قد يصيب الطفل بمشاكل في الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم والانتفاخ، فضلًا عن أن البروتين المتوفر به قد يؤثر سلبًا على صحة الكلى لديه.
- الملح: من الأفضل عدم إضافته لطعام الطفل واستبداله بالتوابل الصحية، لأنه يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الكلى.
- الفراولة: تهدد الطفل بالحساسية
- القمح: يحتوي على مادة الجلوتين التي تعرض الطفل للإصابة بالحساسية
- بياض البيض: من أبرز الأطعمة المسببة للحساسية عند الأطفال الرضع
- المأكولات البحرية: تزيد من خطر إصابة الطفل بالحساسية

سن تناول الرضيع الطعام

وأوضح مبروك أن الطفل الرضيع عادةً ما يكون مستعدًا لتناول الأطعمة الصلبة، كتغذية تكميلية بجانب الرضاعة الطبيعية أو الصناعية، في عمر 4 أو 6 أشهر.
مشيرًا إلى أن الغذاء المسموح له في هذا السن يتمثل في بعض الخضراوات والفواكه، مثل الجزر والتفاح، بشرط أن تقدم مسلوقة، حتى يسهل على معدته هضمها وامتصاص عناصرها الغذائية، دون مواجهة صعوبة في ذلك.
وأشار اختصاصي حديثي الولادة إلى أن الطفل في سن 7 أشهر يمكنه تناول صدور الدجاج والكبدة والزبادي.
وشدد على ضرورة مراجعة الطبيب بشكل عام، لمعرفة الأطعمة المسموحة والممنوعة، خاصةً إذا كان هناك تاريخ مرضي للعائلة مع حساسية الطعام.

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