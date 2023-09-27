الأربعاء، 12 ربيع الأول 1445 ، 27 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

"إنفاذ" يعتمد منصتين جديدتين لإقامة المزادات الإلكترونية بإشرافه

انفاذ
إنفاذ
أ أ
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اعتمد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" منصتي (وصلت ودار المزادات) لإقامة المزادات الإلكترونية تحت إشرافه.
وتعد هاتين المنصتين السادسة والسابعة من المنصات الإلكترونية المعتمدة بإقامة المزادات الإلكترونية على الأصول المسند تصفيتها إلى المركز بما يتوافق مع قواعده ولوائحه.اضافة اعلان


وكلاء البيع المعتمدين

ويتيح هذا الاعتماد لوكلاء البيع المعتمدين من قبل المركز البدء في التعاقد مع منصتي (وصلت ودار المزادات) لإقامة المزادات.
 وأثبتت هذه المنصات إسهامها في رفع جودة التسويق والبيع لوكلاء البيع، كذلك أتاحت الوصول لشريحة أكبر من الراغبين في الشراء للمشاركة في المزادات من أي مكان.


مطوري منصات المزادات الإلكترونية

ووفرت المزادات الإلكترونية فرص أعمال لمطوري منصات المزادات الإلكترونية بشكل مستمر، وذلك يعد ضمن خطة المركز للتحول الرقمي بما يخدم سوق التصفيات القضائية.
ويسهم في تقديم الحلول المواكبة للتقدم التقني الذي تشهده المملكة تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.


المزايدة الإلكترونية أو الحضورية

وتعد المنصات وسيلة أساسية في إقامة المزادات الإلكترونية، والمزادات المدمجة التي تتيح خياري المزايدة الإلكترونية أو الحضورية بحسب رغبة المستفيدين.
وتضمن مشاركة أعلى والاستفادة من أتمتة عمليات التسجيل والمزايدة وتوثيقها بهدف تحقيق أعلى قدر من الشفافية وكفاءة التشغيل.


خيارات توفرها المنصات

وتتيح المنصات عدة خيارات منها تسجيل المشتري وشحن مبلغ "العربون" عوضًا عن إحضار شيك مصدّق، وخيارات استعراض الأصول وفرزها بحسب المنطقة والمدينة أو نوع العقار أو المنقول.
وكذلك المزايدة ومتابعة المزاد من أي مكان وفي أوقات مرنة بواسطة الحاسب المحمول أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية لتضمن لك تجربة فعالة ومريحة مبنية على الدقة والوضوح.

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