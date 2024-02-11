الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

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عاجل.. بعد 5 محاولات .. هل يمكن التقدم لإجراء اختبار القدرات مجدداً؟

اختبار القدرات المعرفية - قياس - تقويم التعليم
اختبار القدرات
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أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب مدى إمكانية التقديم لاختبار القدرات بعد خمس محاولات للتسجيل.

التقديم في اختبار القدراتاضافة اعلان


جاء ذلك في رد من تقويم التعليم عبر حساب العناية بالمستفيدين ردا على سؤال مستفيد قال فيه :  "هل أقدر اختبر للمرة السادسة في اختبار القدرات؟؟ و متى أقدر؟".
وأجابت تقويم التعليم بقولها : "مرحباً .. سيُتاح لك فرصة واحدة للتسجيل بعد مرور (3) سنوات ميلادية من أول اختبار.. بالتوفيق".

طرق تسديد سوم اختبار الرخصة المهنية


كذلك كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن ثلاث طرق لتسديد رسوم اختبار الرخصة المهنية.

جاء ذلك في رد من هيئة تقويم التعليم عبر حساب العناية بالمستفيدين في منصة إكس على استفسار مستفيد بشأن طريقة دفع الرسوم.

وأجابت الهيئة، بقولها: "مرحباً.. بإمكانك تسديد الرخصة المهنية بإحدى الطرق التالية: 

1- مدى 
2- Visa
3- Master Card 

وأضافت الهيئة : "كما يلزم إدخال البيانات كاملة: رقم البطاقة، تاريخ الانتهاء ، رمز CVV ، والتأكد من تفعيل خاصية (الدفع عبر الإنترنت) من خلال تطبيق البنك الخاص بك." 

صلاحية نتيجة اختبار كفايات


كذلك تفاعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب مع استفسارات المستفيدين بشأن مدة وصلاحية نتيجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية.

جاء ذلك في رد من تقويم التعليم، عبر حسابها الرسمي العناية بالمستفيدين على استفسار مستفيد بشأن صلاحية نتيجة اختبار كفايات.
وأجابت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بقولها: "مرحباً رنا.. صلاحية نتيجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية ثلاث سنوات من تاريخ الاختبار".

دليل التسجيل في اختبار التحصيل 

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد طرحت الإصدار الأول من الدليل المرئي للتسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي.

ويتيح المركز عبر حسابه في منصة "إكس"، الاطلاع على الدليل من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code).
يتزامن ذلك مع فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطلاب بدءًا من أمس الأول الإثنين.
في حين سيتم فتح باب التسجيل للطالبات الاثنين 12 فبراير، من خلال موقع المركز الوطني للقياس. 
ومن المقرر أن ينتهي التسجيل المبكر في 5 من إبريل 2024.

التسجيل في اختبار التحصيل الورقي

ويمكن للطلاب التسجيل في اختبار التحصيل الورقي، عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع المركز الوطني قياس (من هنا).
- اختيار الاختبارات المتاحة للتسجيل.
- تحديد الاختبار المطلوب ثم النقر على أيقونة تسجيل.
- قراءة ملاحظات ما قبل التسجيل ثم متابعة.
- قراءة إقرار وتعهد الشروط ولأحكام الخاصة بالاختبارات والموافقة عليها ثم التالي.
- تحديد المدينة ومقر الاختبار ثم التخصص.
- تحديد يوم وتاريخ ووقت الاختبار ثم التالي.
- التأكد من بيانات الاختبار والموافقة عليها وهي الموافقة على تسجيل موعد الاختبار أعلاه.
- ثم الضغط على التالي.

فترات الاختبار

الاختبار التحصيلي الأول
9 مايو 2024 حتى 13 مايو 2024 
الاختبار التحصيلي الثاني 
23 مايو 2024 حتى 27 مايو 2024

اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية

اختبار موحد يقيس مدى تحصيل المختبرين في عدد من المواد الدراسية خلال دراستهم في القسم العلمي من المرحلة الثانوية.
ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الطبيعي (العلمي)، والخريجين، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.
يركز الاختبار على المفاهيم العامة في مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.
يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 22 سؤالاً.
للتهيئة للاختبار يمكنك زيارة برنامج التهيئة والتدريب.


أهداف اختبار التحصيل الدراسي

1 - قياس مستوى التحصيل في معايير الجاهزية للدراسة الجامعية.
2 - تقديم معيار للقبول في الدراسة ما بعد الثانوية لمختلف المؤسسات التعليمية.

رسوم اختبار التحصيل

رسوم اختبار التحصيل الدراسي داخل المملكة (الورقي)
التسجيل المبكر: 100 ريال.
التسجيل المتأخر: 150 ريالاً.

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