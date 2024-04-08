أنقذوه في اللحظة الأخيرة.. هذا ما حدث في مواجهة شرسة بين نمر وشخص بهذه الدولة

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أظهر مقطع فيديو متداول على منصة "إكس" مواجهة شرسة بين نمر وأحد الأشخاص في إحدى بلدات كشمير.
نمر يهاجم شخصا في كشمير:وبحسب ما وثقه مقطع الفيديو المتداول، فقد ظهر عدد من سكان بلدة بكشمير، يحاولون القبض على نمر هجم عليهم أكثر من مرة.
واستعان السكان بمسؤولين من الحياة البرية بعد تقديمهم شكاوى بسبب تعرضهم لهجوم متكرر من النمر وتمكن أحدهم من الإمساك به بيديه.
فيما ظهر السكان، وهم يمسكون بأيديهم العصي ، حيث انهالوا على النمر بالضرب بعد الإمساك به وساعدهم الركل الذي شل حركته.
بينما تعرض الشخص الذي أمسك بالنمر مباشرة لعضات في يديه، حيث تم تخليصه من بين أنياب النمر من قبل الأهالي.
نمر يقتحم غرفة طفل:
وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة نادرة لطفل قام بردة فعل ذكية، بعدما تفاجأ بدخول نمر عليه داخل غرفته.
وبحسب مقطع الفيديو المتداول على منصة "إكس"، فقد وثق ردة فعل طفل ذكي عندما تفاجأ بدخول نمر إلى بيته في ولاية ماهاراشترا بالهند.
ويظهر مقطع الفيديو المتداول، الطفل وهو منهمك في تصفح هاتفه عندما دخل الوحش المفترس إلى غرفته.
وفي ردة فعل سريعة وذكية، نزل الطفل بهدوء عن مقعده، واندفع نحو الباب بعد دخول النمر الغرفة وأغلق الباب بسرعة.
وأعرب النشطاء عن إعجابهم بتصرف الطفل ووصفوه بالرائع والشجاع بسبب سرعة بديهته وذكائه.
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