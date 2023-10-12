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صحيفة تواصل الالكترونية

نيران القصف طالت الجميع.. 9 ولايات سودانية بلا سكان بسبب أسلحة الدعم السريع

اشتباكات السودان
ارشيفية
أ أ
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تزداد الأحوال سوءا في السودان يوما بعد يوم بسبب القصف بالأسلحة الثقيلة للعديد من الولايات  خاصة من قبل قوات الدعم السريع.

قصف 9 ولايات في السودان:اضافة اعلان


وأدت التطورات الميدانية المتلاحقة إلى تعقيد الأوضاع على الأرض، وتفاقم أزمة البلاد الإنسانية، في ظل دفع المدنيين ثمن التصعيد.

ونقلت "العين الإخبارية" عن شهود عيان اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، جنوبي العاصمة الخرطوم.

وأوضح الشهود أن الاشتباكات أدت إلى موجة نزوح جديدة خاصة في أحياء الأزهري، والسلمة، وجبرة، ومايو، والصحافة.

أيضا أفاد شهود عيان آخرون أن مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم شهدت أيضا اشتباكات عنيفة بين الأطراف المتصارعة، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان في سماء المدينة.

كما نوها شهود العيان أن مدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم شهدت أيضا تحليقا للطيران العسكري، بالإضافة إلى سماع دوي المدافع الثقيلة.

وذكر أحد السكان أن الاشتباكات لم تتوقف بمدينة بحري، ما أدى لنزوح المواطنين إلى المناطق الآمنة نسبيا.

وأضاف أن الأوضاع على الأرض معقدة للغاية نتيجة النقص الحاد في الكهرباء والمياه والمواد الغذائية.

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