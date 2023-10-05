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صحيفة تواصل الالكترونية

مقتل العشرات في انفجار مصفاة نفط بدولة إفريقية

انفجار مصفاة نفط
انفجار مصفاة نفط
أ أ
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لقي 37 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء انفجار مصفاة نفط غير قانونية في جنوب شرق نيجيريا.

انفجار نيجيريا

 وأفادت مصادر في الدفاع والأمن النيجيرية، أن الانفجار وقع أثناء معالجة النفط الخام داخل مصفاة نفط غير قانونية في منطقة إيموهوا بولاية ريفرز.اضافة اعلان

انفجار بمصفاة غاز إيرانية:


وفي سياق مواز، وقع انفجار قبل أيام  في مصفاة بندر عباس جنوبي إيران، بعد تسرب للغاز، بحسب ما ذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية.

وأوضحت الوكالة حينها أن التسرب أدى إلى انفجار مكثفات غاز في المصفاة، وهي واحدة من بين أكبر المصافي في إيران.

ولم تعلن الجهات الرسمية تأكيدا للأمر بعد، ولم ترد تفاصيل عن الأضرار التي لحقت بالإنتاج بسبب الانفجار أو عن وقوع قتلى أو مصابين.

مصفاة بندر عباس:


وكانت مصفاة بندر عباس قد شهدت أيضا 10 يوليو الماضي، حريقًا ضخمًا، نتيجة اشتعال النيران في خزانات تحتوي على منتجات نفطية، وسط مخاوف من انفجار الخزانات القريبة.

وأعلنت شركة آفتاب لتكرير النفط، المملوكة للدولة في إيران، أن النيران اشتعلت في ثلاث خزانات للمنتجات النفطية، بمنطقة صناعية داخل مدينة بندر عباس الساحلية، الواقعة جنوب البلاد.

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