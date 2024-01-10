قتلى وجرحى في مواجهات بالإكوادور.. ودولة حدودية تُعلن الطوارئ

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أعلنت شرطة الإكوادور، عن مقتل 10 أشخاص على الأقل بينهم اثنان من الشرطة، وإصابة شخصين آخرين في أعمال شغب بمدينتي غواياكيل ونوبول في الإكوادور. اضافة اعلان





قتلى وجرحى في مواجهات بالإكوادور



شغب وهروب زعماء العصابات من السجون



بيرو تُعلن حالة الطوارئ على حدودها مع الإكوادور



وأوضح مصدر أمني في جواياكيل، أن 8 أشخاص قتلوا وأصيب اثنان، كما احترقت سيارتان ودراجتان ناريتان وأصيب ضابط شرطة، وتم احتجاز 14 شخصًا في حوادث مختلفة.من جهتها، ذكرت شرطة مدينة نوبول أن مقاطعة غواياس شهدت أيضًا مقتل اثنين من الشرطة على أيدي مسلحين.وبعد سلسلة من أعمال الشغب وهروب كبار زعماء العصابات من السجون بالإكوادور، أعلن رئيس البلاد دانييل نوبوا، حالة الطوارئ لمدة 60 يومًا لاستعادة السيطرة على نظام السجون.وبسبب تصاعد العنف في الإكوادور أعلنت حكومة بيرو حالة الطوارئ على طول حدودها الشمالية معها.وأعلن رئيس الوزراء، ألبرتو أوتارولا، أن إعلان الطوارئ سيسمح بنشر عدد غير محدد من قوات الجيش لدعم قوات الشرطة.