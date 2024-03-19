قبل انتهاء الشتاء.. درجة الحرارة تخنق هذه الدولة وتصل 62 مئوية

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في حالة نادرة لم تحدث منذ 80 عاما، تجاوزت درجات الحرارة في البرازيل 26 درجة مئوية، ما تسبب في حالة اختناق في الطقس عامة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

وتعتبر هذه أعلى درجة حرارة خلال شهر مارس منذ أن بدأ المعهد الوطني البرازيلي للأرصاد الجوية قياس هذه المعدلات في عام 1943.



البرازيل تختنق بسبب ارتفاع درجات الحرارة:

وفي التفاصيل تسببت موجة الحر التي تضرب أميركا اللاتينية منذ بداية العام في ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة إلى مستوى قياسي بلغ 62,3 درجة مئوية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية نهاية الأسبوع الماضي.ودعا نظام الإنذار البلدي في ريو دي جانيرو السكان عبر منصة إكس إلى "تجنب التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس" وإلى "ترطيب الجسم"، وذلك عند الإعلان بأن الحرارة المحسوسة بلغت 62,3 درجة مئوية.وتتكوّن المنطقة الغربية من ريو دي جانيرو من أحياء فقيرة بعيدة عن الوسط وقليلة الخدمات، حيث يعيش فيها أكثر من 40% من سكان هذه المدينة التي يزيد عدد قاطنيها عن ستة ملايين نسمة.وأدى ارتفاع درجات الحرارة إلى امتلاء شاطيء "إيبانيما وكوباكابانا" الشهيرين في المدينة بالسكان.بينما كان الأمر في أكبر مدينة في أميركا الجنوبية والتي يبلغ عدد سكانها ضعف عدد سكان ريو مع أكثر من 12 مليون نسمة، أكثر سخونة السبت الماضي، حيث بلغت الحرارة 34,7 درجة مئوية.