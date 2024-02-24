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البرازيل.. مصرع 8 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية (فيديو)

فيديو
أمطار غزيرة وانهيارات أرضية بالبرازيل
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أعلنت السلطات البرازيلية أن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ريو دي جانيرو بسبب انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة.اضافة اعلان

مصرع 8 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة في البرازيل

وقال مسؤولون، إن أربعة من القتلى، بينهم طفل يبلغ من العمر 8 أشهر ينتمون إلى عائلة واحدة في مدينة بارا دو بيراي، دمر انهيار أرضي منزل العائلة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وتم إدراج طفل يبلغ من العمر 6 سنوات في عداد المفقودين في مدينة مينديز الريفية.

100 شخص بلا مأوى

ووفقًا لرؤساء بلديات مدن مختلفة أصبح أكثر من 100 شخص بلا مأوى في جميع أنحاء ولاية ريو دي جانيرو، بعد سقوط الأمطار الغزيرة أمس الخميس.

توقعات بمزيد من الفيضانات في 10 مدن

وحذرت حكومة الولاية من أنه لا يزال هناك احتمال كبير لحدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية في 10 مدن.
وأفادت وسائل إعلام محلية عن عدة حالات لسكان يعملون كفرق إنقاذ مرتجلة في محاولة لإنقاذ الأرواح "لم يتمكن رجال الإطفاء والشرطة بعد من الوصول إلى بعض المناطق المتضررة بشدة".



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