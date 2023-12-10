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عاجل.. قتلى وجرحى جراء انهيار منجم ذهب في هذه الدولة

انهيارمنجم ذهب في نيجيراي
انهيار منجم ذهب
أ أ
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قُتل شخصان على الأقل وأصيب عشرة آخرون الأربعاء في انهيار منجم للذهب في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أفاد مسؤول في خدمات الطوارئ وكالة فرانس برس السبت.اضافة اعلان

تفاصيل الحادث


وأوضح مدير التدريب في الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ أليو كافيندانغي "عُثر على جثتين وأصيب 10 أشخاص بجروح مختلفة. ويُعتبر عدد غير محدد من عمال المناجم غير القانونيين في عداد الأموات وما زالوا تحت الأرض".
وأكد أنّ عمليات الإنقاذ استمرت السبت في قرية دان كمفان لانتشال جثث العمال العالقين جراء الحادث.

ولم تعرف بعد أسباب الانهيار، إلا أن حوادث المناجم ليست نادرة في هذه المنطقة، بسبب تعرضها لانزلاقات أرضية وبسبب الوسائل القديمة المستخدمة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا.

وحظرت حكومة ولاية زامفارا مرة جديدة عمليات التعدين في سبتمبر 2023، لأسباب أمنية مختلفة.

ولكن في هذه الولاية، حيث يعد استخراج الذهب أحد مصادر الدخل القليلة للسكان، يستمر العمل في مواقع عديدة للتعدين، في غياب أي تدابير للسلامة وأي قواعد صحية.

خطر التعدين في نيجيريا


ويتفاقم خطر التعدين في نيجيريا بسبب وجود جماعات مسلحة تسميها السلطات المحلية "قطاع طرق" تمارس عمليات خطف وسطو مسلح، بالإضافة إلى خطر كبير آخر صحي يتمثل بالتسمم بالرصاص في المواقع.

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