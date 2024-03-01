عاجل.. جريمة نكراء أثناء صلاة العشاء داخل مسجد بهذه الدولة

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كشفت وسائل إعلام أردنية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حادث طعن أربعة أشخاص داخل مسجد بمنطقة حطين الذي وقع منذ أيام.





شاب يطعن 4 مصلين داخل مسجد



الاعتداء بواسطة أداة حادة على 4 من المصلين



القبض على مرتكب الحادث وإحالة المصابين للمستشفى



وذكرت وكالة "عمون" الأردنية أن الحادث وقع مساء الأربعاء الماضي، عندما أقدم ثلاثيني يعاني من اضطرابات نفسية بدخول المسجد، عندما كان المصلون يؤدون صلاة العشاء، واعتدى على 4 منهم، مشيرة إلى أن إصاباتهم كانت خفيفة وتم إسعافهم وحالتهم العامة حسنة.ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن شخصًا ثلاثينيًا يُعاني من أمراض نفسيّة أقدم على الدخول إلى مسجد الصحابة بمنطقة حطين في لواء الرصيفة أثناء صلاة العشاء يوم الأربعاء الماضي، حيث قام بالاعتداء بواسطة أداة حادة على 4 من المصلين أُصيبوا بجروح سطحية.وأضاف أنه تم إسعاف المصابين للمستشفى وحالتهم العامة حسنة، فيما قامت الأجهزة الأمنية بضبط الشخص وبوشرت التحقيقات.وأكد أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على الشخص مرتكب هذا العمل، وفتحت تحقيقًا لمعرفة حيثيات الحادث ودوافعه.